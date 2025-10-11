BIST 10.720
Dilara Erkal'dan babasının babası doğum gününde duygulandıran paylaşım

Dilara Erkal'dan babasının babası doğum gününde duygulandıran paylaşım

Dilara Erkal, 2017 yılında kaybettiği babası İbrahim Erkal'ın doğum gününü unutmadı.

Erzurum'un Narman ilçesinde 10 Ekim 1966 tarihinde dünyaya gelen ve 1993 yılında yaptığı 'Tutku' albümüyle müzik dünyasında adını duyuran İbrahim Erkal, 'Canısı' albümüyle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 12 Nisan 2017'de evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçirdi,  bir ay komada kalan sanatçı 11 Mayıs 2017'de hayata veda etti.

Dilara Erkal'dan babasının babası doğum gününde duygulandıran paylaşım - Resim: 0

Erkal'ın kızı Dilara, usta sanatçının 59. doğum gününü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Dilara babasıyla fotoğrafına "İyi ki doğrun babacığım" notunu düştü.

Dilara Erkal'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğendia aldı. 

