2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında A Milli Takımımız deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1 mağlup etti.

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Bulgaristan'a konuk oldu. Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Ay-yıldızlı ekip 6-1 kazandı.

Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Arda Güler, 49. dakikada Viktor Popov (k.k), 51 ve 56. dakikalarda Kenan Yıldız, 65. dakikada Zeki Çelik ile 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti. Karşılaşmada Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu iki asist yaptı.

Bulgaristan'ın tek golünnü 13. dakikada Radoslav Kirilov attı.

İspanya'nın ardından ikinci sıradayız

Bu sonucun ardından A Milli Takım gruptaki puanını 6'ya çıkararak lider İspanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Henüz puanla tanışamayan Bulgaristan ise son sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Millilerimiz, salı günü Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk edecek.