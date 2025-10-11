Erdoğan'la fotoğrafı gündem olmuştu! Davutoğlu'ndan açıklama geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmesine ilişkin yapılan eleştirilere yanıt verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Çankaya'daki yeni genel merkez binasının açılışında yaptığı konuşmada, binanın alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

GAZZE AÇIKLAMASI

Gazze'deki ateşkes sürecine değinen Davutoğlu, "İktidar sahiplerine sesleniyorum, Gazze'ye sahip çıkın. Evet, bu anlaşmanın ilk aşaması ve yapılan iş doğrudur. Gazzeli kardeşlerimizin nefes alması lazım. Rehineler karşılığı Filistinli tutsakların bırakılması, insani yardımın ulaştırılması, ateşkesin sağlanması ve İsrail'in belli bir alana çekilmesi, bu 4 unsur çok doğru unsur. Arkasındayım." ifadelerini kullandı.

'HEDEFLERİ TÜRKİYE'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun esirleri aldıktan sonra ateşkes sürecini provoke edip tekrar saldırmaya başlayacağını söyleyen Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Bunların nihai hedefini bilmeden bunlarla mücadele edilmez, güvenilmez. Bunların nihai hedefi Gazze'yi insansızlaştırmak, Batı Şeria'yı ilhak etmek, Suriye'nin güneyinde bir güvenlik kuşağı oluşturmak, Lübnan'ın güneyini fiilen işgal etmek, sonra da gözlerini Irak ve Türkiye'ye dikmek. Bu bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye, milli güvenlik siyaset belgesini yeniden yazmak ve geleceğe dönük olarak da İsrail'in bu yayılmacı politikasını güvenlik siyaset belgesinin merkezine yerleştirmek zorundadır."

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESİNİ ELEŞTİRENLERE YANIT

1 Ekim'deki yeni yasama yılı resepsiyonu sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmesine ilişkin eleştirilere yanıt veren Davutoğlu, "Muhalefet trolleri üstümüze saldırdılar. Sayın Cumhurbaşkanının bir devlet törenine katıldık diye bizi en ağır şekilde eleştiren muhalefet trollerine asla boyun eğmeyiz. Ne gerekiyorsa doğru yerde yaparız." diye konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasının ardından, genel merkez binasının açılış kurdelesi kesildi.

Törene, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeni Yol Genel Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Gelecek Partisi il ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.