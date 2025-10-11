BIST 10.720
Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem

Kentte dün meydana gelen ve 7 kişinin ölümüne neden olan 7,4 ve 6,7 büyüklüğündeki depremlerin ardından bugün de ülkenin kuzeydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler'de dün 7 kişinin ölümüne neden olan 7,4 ve 6,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 

Bugün de ülkenin kuzeydoğu açıklarında 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DEPREM YERİN YAKLAŞIK 59 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aras-Asan bölgesinin yaklaşık 10 kilometre kuzeydoğusu açıkları olduğunu duyurdu.

Yerin yaklaşık 59 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak belirlendi.

DEPREM SONRASI İLK BELİRLEMELER

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

NE OLMUŞTU

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında dün yaklaşık 10 saat arayla 7,4 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Depremlerde 7 kişi yaşamını yitirmiş, 11 kişi yaralanmıştı.

Filipinler Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, depremlerden 8 bin 436 kişinin etkilendiği belirtilmişti.

Ülkenin Palompon bölgesinin batı açıklarında ise 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde, 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

