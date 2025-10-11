BIST 10.720
Zelenskiy, Trump ile Ukrayna'nın hava savunması konusunu görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefonda görüştüğü ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Görüşmenin verimli geçtiğini aktaran Zelenskiy, Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden dolayı Trump'ı tebrik ettiğini kaydetti.

Zelenskiy, Orta Doğu’da savaşın durdurulabildiğini hatırlatarak, Rusya'nın başlattığı savaş da dahil olmak üzere diğer çatışmaların da sona erdirilebileceğini vurguladı.

Ukrayna’nın enerji altyapısına yönelik Rus hava saldırılarına dair Trump’a bilgi verdiğini belirten Zelenskiy, "Bize destek verme isteğinden dolayı Trump’a minnettarız. Hava savunmamızı güçlendirme olanaklarını ve bu doğrultuda hazırladığımız anlaşmaları görüştük." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Rusya’nın diplomatik yollara başvurması gerektiğini vurgulayarak, "Bu, gerektiğinde güç kullanılarak sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

