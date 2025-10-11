BIST 10.720
Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Trabzon'da bir araya gelen Özgür Aksa Platformu üyeleri, Filistin'e destek yürüyüşü yaptı.

Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen platform üyeleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla Kahramanmaraş Caddesi'ne yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Abdulkadir Yılmaz, İsrail'in Gazze'de 2 yılda 25 bini çocuk olmak üzere 70 binden fazla insanı öldürdüğünü, dünyanın da bunu izlediğini söyledi.

Tarihe yüzyılın en büyük soykırımı olarak geçen İsrail'in terör saldırılarının ardından ilan edilen ateşkese buruk bir sevinçle yaklaştıklarını belirten Yılmaz, "Bu ateşkes, kitlesel cinayetlerin durması ve Gazze halkının nefes alması için zorunlu bir adım olsa da on binlerce can kaybı ve benzersiz yıkım nedeniyle içimiz buruktur." dedi.

Yılmaz, bu durumun kalıcı ve adil bir çözüm yolunda atılmış ilk adım olmasıyla bir anlam kazanacağını vurguladı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes dolayısıyla vatandaşlara çikolata ikram eden grup üyeleri, duanın ardından dağıldı.

