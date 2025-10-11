Macron'dan Mısır kararı! Fransa duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın Mısır ziyareti kapsamında düzenleyeceğini duyurduğu Liderler Zirvesi'ne katılım sağlamak üzere yarın Mısır'a gidiyor.

Abone ol

Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hamas ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes ve rehine takası anlaşmasını imzalamasının ardından Mısır'a düzenleyeceği ziyarete ilişkin açıklama yaptı.

MACRON MISIR'A GİDİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Trump'ın, Mısır ziyareti kapsamında düzenleyeceği Gazze konulu Liderler Zirvesi'ne katılım sağlamak üzere yarın Mısır'a gideceği bildirildi.

TRUMP AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "İsrail ve Mısır'a gideceğim. Ortadoğu ziyaretinde pek çok lider de orada olacak" demişti.

Trump'ın düzenlemeyi planladığı, Gazze konulu Liderler Zirvesi'ne Türkiye başta olmak üzere, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ürdün, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın davet edilmişti.