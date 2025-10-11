BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  DÜNYA

Joe Biden, prostat kanseri için tedavi almaya başladı

Joe Biden, prostat kanseri için tedavi almaya başladı

Eski ABD Başkanı Joe Biden, prostat kanseri teşhisi konmasının ardından radyoterapi tedavisi almaya başladı. Biden'a kanser teşhisi Mayıs ayında konuldu.

Abone ol

Biden'ın sözcüsü tarafından CNN International'e eski başkanın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Başkan Biden, prostat kanseri tedavi planının bir parçası olarak radyoterapi ve hormon tedavisi görüyor." ifadesini kullandı.

TEŞHİS MAYIS AYINDA KONULDU

Gelecek ay 83 yaşına girecek Biden'ın tedavisinin ne kadar süreceği konusunda bilgi verilmedi.

Biden'ın ofisinden mayısta yapılan açıklamada, eski Başkan Biden'a "agresif prostat kanseri" teşhisi konulduğu duyurulmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 46. başkanı olarak görev süresi 20 Ocak 2021'deki yemin töreniyle başlayan Biden'ın görevi 20 Ocak 2025'te sona erdi.

'DEMANS' HASTASI İDDİALARI

Görev süresi boyunca birçok kez kamera karşısında dikkat çeken durumların yaşanması üzerine Joe Biden'ın demans hastası olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Hatta İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in oğlu, ABD Başkanı Joe Biden'ı Alzheimer hastasına benzeterek bilişsel gerileme yaşadığını ima etti.

Bu olayın ardından Ben-Gvir, Biden yönetimiyle anlaşmazlıkları olsa da oğlunun paylaşımının ciddi bir hata olduğunu dile getirerek Biden'dan özür diledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık dünyada sözü geçen bir Türkiye var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık dünyada sözü geçen bir Türkiye var
Yunan basınından çarpıcı iddia: AB'den Atina'ya Türkiye baskısı!
Yunan basınından çarpıcı iddia: AB'den Atina'ya Türkiye baskısı!
İmamoğlu'nun Netanyahu yanlısı Machado'yu övmesine Yanardağ'dan tepki
İmamoğlu'nun Netanyahu yanlısı Machado'yu övmesine Yanardağ'dan tepki
Zelenskiy, Trump ile Ukrayna'nın hava savunması konusunu görüştü
Zelenskiy, Trump ile Ukrayna'nın hava savunması konusunu görüştü
Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Mehmetçik, "Ateş Serbest"te hedefleri tam isabetle vurdu
Mehmetçik, "Ateş Serbest"te hedefleri tam isabetle vurdu
CHP'li Belediye Başkan Mehmet Ali Orpak'ın içki şişeli cuma mesajına tepki
CHP'li Belediye Başkan Mehmet Ali Orpak'ın içki şişeli cuma mesajına tepki
Okan Buruk bu sefer gözünü Alex'in öğrencisine dikti!
Okan Buruk bu sefer gözünü Alex'in öğrencisine dikti!
Dilara Erkal'dan babasının babası doğum gününde duygulandıran paylaşım
Dilara Erkal'dan babasının babası doğum gününde duygulandıran paylaşım
Ekrem İmamoğlu İsrail destekçisi Maschado'yu kutladı Barış Yarkadaş: Vay partimizin haline
Ekrem İmamoğlu İsrail destekçisi Maschado'yu kutladı Barış Yarkadaş: Vay partimizin haline
Erdoğan'ın "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganlarına verdiği yanıt salonu coşturdu
Erdoğan'ın "Reis bizi Gazze'ye götür" sloganlarına verdiği yanıt salonu coşturdu
AK Partili Kürşad Zorlu'dan Özgür Özel'e tepki: Hazin bir durum
AK Partili Kürşad Zorlu'dan Özgür Özel'e tepki: Hazin bir durum