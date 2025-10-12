BIST 10.720
Kastamonu'da feci kaza! Tur midibüsü devrildi: 25 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu yaralananlar hastanelere sevk edildi. Tur midibüsünün içerisinde toplam 25 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Uğur A'nın kullandığı 34 KB 2578 plakalı tur midibüsü, Kuran köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

İçerisinde 2'si şoför, 2'si rehber, 21'i yerli turist olmak üzere 25 kişinin bulunduğu midibüsün, Sinop turunu tamamladıktan sonra Kastamonu'ya gittiği öğrenildi.

VALİLİKTEN KAZAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Taşköprü-Kastamonu kara yolunda 21.30 sularında tur midibüsünün yan yatması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayda 25 yaralı olduğu ihbarı alınmış, 7 yaralı Taşköprü Devlet Hastanesine, 7 yaralı Özel Anadolu Hastanesine, 10 yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmiştir. 1 kazazede, durumunun iyi olduğunu ifade ederek hastaneye getirilmeyi kabul etmemiştir. Hastaneye kaldırılan kazazedelerin tamamı hafif yaralıdır."

