Gazze'de savaşı sona erdirme anlaşması için 20'den fazla lider bir araya gelecek

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Gazze'de savaşı sona erdirme anlaşmasına ilişkin düzenlenecek zirveye 20'den fazla ülke liderinin katılacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hamas ve İsrail tarafından kabul edilen Gazze planının kabul edilmesinin yankıları sürüyor. Hamas ve İsrail'in, Mısır'daki müzakerelerde Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes anlaşması imzaladı.

Son gelişmelerin ardından gelecek hafta Mısır'a resmi ziyarette bulunacak olan ABD Başkanı Donald Trump, Mısır ziyaretinde Gazze konulu geniş kapsamlı bir Liderler Zirvesi düzenleyeceğini duyurmuştu.

20'DEN FAZLA ÜLKE LİDERİ MISIR'DAKİ TARİHİ ZİRVEYE DAVET EDİLDİ

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Şarm el-Şeyh'te yapılması planlanan Gazze'de ateşkes anlaşması üzerine düzenlenecek uluslararası Liderler Zirvesi'ne 20'den fazla ülke liderinin katılım sağlayacağını duyurdu.

Açıklamada, tarihi zirvenin Pazartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi.

Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Mısır'daki Liderler Zirvesi kapsamında yarın Mısır'a gideceğini duyurmuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile Şarm eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek Gazze konulu zirveye ilişkin görüşmüştü.

Bakanlar Sisi ve Trump'ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek Gazze konulu Şarm eş-Şeyh Zirvesi'nin uluslararası katılım dahil olmak üzere düzenlemelerinin ayrıntılarını "kapsamlı" şekilde ele almıştı.