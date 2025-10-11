BIST 10.720
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya Milli Takımı'nda korkutan uçuş

Osimhen ve Ndidi'li Nijerya Milli Takımı'nda korkutan uçuş

Nijerya Milli Takımı, Güney Afrika’dan dönüş yolunda korku dolu dakikalar yaşadı. Osimhen ve Ndidi'nin de içinde olduğu uçak, havada ön camı çatlayınca Angola’ya acil iniş yaptı.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri için Lesotho'ya giden Nijerya Milli Takımı, maçın ertesi günü ülkeye dönmek için takım uçağına gitti.

Milli takım uçağının, havadayken ön camları çatladı. Pilotlar, Angola'da zorunlu iniş yaptı.

Nijerya Futbol Federasyonu, olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada hiçbir oyuncu ve görevlilerde bir sorun olmadığı bildirildi.

Federasyon, ülkeye sağlıklı bir şekilde gidebilmek için yeni uçak talep ettiklerini ve kısa sürede Nijerya'da olacaklarını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş, Wilfred Ndidi için açıklama yaptı.

"Nijerya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası elemeleri için yaptığı uçak yolculuğunda futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin de içinde yer aldığı uçak, camındaki çatlak sebebiyle Angola'nın Luanda kentine acil iniş yapmıştır.

Futbolcumuz Wilfred Ndidi ve Nijerya Milli Takımı kafilesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Futbolcumuzla temas sağlanmış, kendisinin ve takım arkadaşlarının sağlığının iyi olduğu öğrenilmiştir."

