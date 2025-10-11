BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  DÜNYA

ABD'den Türkiye açıklaması! Tel Aviv'de teşekkür etti

ABD'den Türkiye açıklaması! Tel Aviv'de teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tel Aviv'de yaptığı konuşmada, Gazze'de kalıcı ateşkese varılmasına büyük katkı sunduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Abone ol

Hamas ve İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını kabul ederek Mısır'daki müzakerelerde Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes konusunda anlaşma imzalamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de açıklamalarda bulundu.

'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Gazze'de varılan anlaşmaya dair konuşan Witkoff, gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür ettiklerini bildirdi.

Witkoff "Bu ana ulaşmamızda gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Witkoff, "Başkan Trump, Orta Doğu'da barışın imkansız olmadığını ispatladı." diye konuştu.

NETANYAHU'YU ÖVMEYE ÇALIŞIRKEN YUHALANDI

Tel Aviv'deki bir meydanda hitap eden Witkoff'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan bahsetmesinin ardından dinleyicilerin protestoda bulunduğu görüldü.

Görüntülerde Witkoff'un, Netanyahu'yu övmeye çalıştığı ancak yuhalamalar nedeniyle sözlerini bitirmekte zorlandığı görüldü.

Dinleyiciler, "Teşekkürler Trump" sloganları atarken, Witkoff "Başkan Trump'ın da burada olmasını isterdim. Bundan memnun olurdu." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı
Türkiye - Bulgaristan A Milli Takım maçı
Türkiye - Bulgaristan A Milli Takım maçı
'Filistin için maçı kazanacağız' demişlerdi! İsrail'i darmadağın ettiler
'Filistin için maçı kazanacağız' demişlerdi! İsrail'i darmadağın ettiler
Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem
Macron'dan Mısır kararı! Fransa duyurdu
Macron'dan Mısır kararı! Fransa duyurdu
Erdoğan'la fotoğrafı gündem olmuştu! Davutoğlu'ndan açıklama geldi
Erdoğan'la fotoğrafı gündem olmuştu! Davutoğlu'ndan açıklama geldi
Joe Biden, prostat kanseri için tedavi almaya başladı
Joe Biden, prostat kanseri için tedavi almaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık dünyada sözü geçen bir Türkiye var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık dünyada sözü geçen bir Türkiye var
Yunan basınından çarpıcı iddia: AB'den Atina'ya Türkiye baskısı!
Yunan basınından çarpıcı iddia: AB'den Atina'ya Türkiye baskısı!
İmamoğlu'nun Netanyahu yanlısı Machado'yu övmesine Yanardağ'dan tepki
İmamoğlu'nun Netanyahu yanlısı Machado'yu övmesine Yanardağ'dan tepki
Zelenskiy, Trump ile Ukrayna'nın hava savunması konusunu görüştü
Zelenskiy, Trump ile Ukrayna'nın hava savunması konusunu görüştü
Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi