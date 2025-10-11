ABD'den Türkiye açıklaması! Tel Aviv'de teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tel Aviv'de yaptığı konuşmada, Gazze'de kalıcı ateşkese varılmasına büyük katkı sunduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.Abone ol
Hamas ve İsrail'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını kabul ederek Mısır'daki müzakerelerde Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes konusunda anlaşma imzalamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de açıklamalarda bulundu.
'TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'
Gazze'de varılan anlaşmaya dair konuşan Witkoff, gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür ettiklerini bildirdi.
Witkoff "Bu ana ulaşmamızda gösterdikleri çabalardan ötürü Türkiye, Katar ve Mısır liderlerine teşekkür ediyoruz." dedi.
Witkoff, "Başkan Trump, Orta Doğu'da barışın imkansız olmadığını ispatladı." diye konuştu.
NETANYAHU'YU ÖVMEYE ÇALIŞIRKEN YUHALANDI
Tel Aviv'deki bir meydanda hitap eden Witkoff'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan bahsetmesinin ardından dinleyicilerin protestoda bulunduğu görüldü.
Görüntülerde Witkoff'un, Netanyahu'yu övmeye çalıştığı ancak yuhalamalar nedeniyle sözlerini bitirmekte zorlandığı görüldü.
Dinleyiciler, "Teşekkürler Trump" sloganları atarken, Witkoff "Başkan Trump'ın da burada olmasını isterdim. Bundan memnun olurdu." dedi.