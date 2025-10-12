BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  DÜNYA

Şiddetli yağışlar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şiddetli yağışlar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle ilk belirlemelere göre 42 kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi kayboldu.

Abone ol

Sivil Koruma Ulusal Koordinatörlüğünden (CNPC) yapılan açıklamada, ülkenin Veracruz, Puebla, Hidalgo, Queretaro ve San Luis Potosi eyaletlerinde etkili olan şiddetli yağışların sele neden olduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre sellerde 42 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, kaybolan 27 kişiyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü ifade edildi.

Meksika basınına göre, son yılların en büyük sel felaketinin yaşandığı 5 eyalette binlerce kişi elektriksiz kaldı.

Otoyolların, caddelerin ve evlerin sular altında kaldığı bölgelerde şiddetli yağışlar devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Düğün hazırlığı yapılan evin tavanı çöktü
Düğün hazırlığı yapılan evin tavanı çöktü
Rojin Kabaiş soruşturmasında şok gelişme! 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildi
Rojin Kabaiş soruşturmasında şok gelişme! 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildi
Sabah saatlerinde fena sallandı! AFAD son depremi duyurdu
Sabah saatlerinde fena sallandı! AFAD son depremi duyurdu
Fenerbahçe'deki görev değişiklikleri KAP'a bildirildi
Fenerbahçe'deki görev değişiklikleri KAP'a bildirildi
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Bazı mahallelerde şap karantinası başlatıldı
Bazı mahallelerde şap karantinası başlatıldı
İspanya konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti
İspanya konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti
Kastamonu'da feci kaza! Tur midibüsü devrildi: 25 yaralı
Kastamonu'da feci kaza! Tur midibüsü devrildi: 25 yaralı
Gazze'de savaşı sona erdirme anlaşması için 20'den fazla lider bir araya gelecek
Gazze'de savaşı sona erdirme anlaşması için 20'den fazla lider bir araya gelecek
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya Milli Takımı'nda korkutan uçuş
Osimhen ve Ndidi'li Nijerya Milli Takımı'nda korkutan uçuş
ABD'de 'asker' krizi! Trump: Başkomutan yetkimi kullanıyorum
ABD'de 'asker' krizi! Trump: Başkomutan yetkimi kullanıyorum
Erol Bulut, Süper Lig'e geri döndü
Erol Bulut, Süper Lig'e geri döndü