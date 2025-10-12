BIST 10.720
Eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi, şüpheli gözaltına alındı

Yılmazlar Mahallesi'ndeki evlerinde Hasibe A. (34) ile eşi Adıgüzel A. (55) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Adıgüzel A, av tüfeğiyle eşini ağır yaraladı.

Adıgüzel A, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Çiftin 3 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

