BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  DÜNYA

Oscar ödüllü ABD'li aktris Diane Keaton hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Oscar ödüllü ABD'li aktris Diane Keaton hayatını kaybetti

"Baba (The Godfather)" ve "Annie Hall" filmlerindeki rolleriyle tanınan Oscar ödüllü ABD'li aktris Diane Keaton'un 79 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Abone ol

New York Post gazetesinin haberine göre, Keaton'un aile sözcüsü, aktrisin hayatını kaybettiğini belirtti ancak ölüm nedenine ilişkin bilgi vermedi.

ABD'nin Los Angeles kentinde 1946'da doğan Keaton, "Baba (The Godfather)" serisindeki "Kay Adams" rolüyle tanınmıştı.

Keaton, 1997'de "Annie Hall" filmindeki performansıyla "En İyi Kadın Oyuncu Oscarı"na layık görülmüştü.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Sağanak sonrası Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Sağanak sonrası Bursa'da baraj doluluk oranı yüzde kaç?
MEB duyurdu! Pazartesi günü tüm okullarda uygulanacak
MEB duyurdu! Pazartesi günü tüm okullarda uygulanacak
Şiddetli yağışlar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti
Şiddetli yağışlar nedeniyle 42 kişi hayatını kaybetti
Düğün hazırlığı yapılan evin tavanı çöktü
Düğün hazırlığı yapılan evin tavanı çöktü
Rojin Kabaiş soruşturmasında şok gelişme! 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildi
Rojin Kabaiş soruşturmasında şok gelişme! 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildi
Sabah saatlerinde fena sallandı! AFAD son depremi duyurdu
Sabah saatlerinde fena sallandı! AFAD son depremi duyurdu
Fenerbahçe'deki görev değişiklikleri KAP'a bildirildi
Fenerbahçe'deki görev değişiklikleri KAP'a bildirildi
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Antalyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Bazı mahallelerde şap karantinası başlatıldı
Bazı mahallelerde şap karantinası başlatıldı
İspanya konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti
İspanya konuk ettiği Gürcistan'ı 2-0 mağlup etti
Kastamonu'da feci kaza! Tur midibüsü devrildi: 25 yaralı
Kastamonu'da feci kaza! Tur midibüsü devrildi: 25 yaralı
Gazze'de savaşı sona erdirme anlaşması için 20'den fazla lider bir araya gelecek
Gazze'de savaşı sona erdirme anlaşması için 20'den fazla lider bir araya gelecek