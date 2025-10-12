BIST 10.720
GÜNCEL

Yola çıkmadan mutlaka bakın! Bugün bu yollar İstanbul'da kapalı

İstanbul'da düzenlenen bisiklet yarışı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu Yakası’na geçiş yönü trafiğe kapatıldı. İşte kapalı olan yollar ve işte alternatif güzergahlar...

Tour de France'ın yol bisikleti resmi amatör serisi L'Étape Türkiye by Tour de France bisiklet yarışı İstanbul'da düzenleniyor. 112. kez yapılan bisiklet yarışı Beykoz Spor Ormanı'ndan başladı. Bisiklet yarışına katılanlar Anadolu ve Avrupa yakası arasında uzanan parkur boyunca pedal çevirecek.

Saat 08.00 itibarıyla trafiğe kapatılan FSM Köprüsü Anadolu Yakası istikametinin saat 12.00’de trafiğe açılması bekleniyor.

Diğer yandan Bisiklet turu nedeniyle Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişte Kavacık ayrımı trafik polisi ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte ise araçlar için alternatif güzergah Levent olarak belirlendi.

İşte bisiklet turu süresince trafiğe kapalı kalacak yollar:

FSM Köprüsü-TEM Seyrantepe-RAMS Park Stadı

Beykoz Spor Ormanı

Küçüksu Caddesi

O-2 Çevreyolu

Kavacık kavşağı

Yeni Riva Yolu

Şehit Sinan Eroğlu Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Fatih Sultan Mehmet Caddesi

Polonezköy Yolu

Fatih Sultan Caddesi

Kazım Karabekir Caddesi

Şehit Cengiz Caddesi

Şehit Aziz Caddesi

Beykoz Caddesi

Erguvan Sokak

Köyiçi Caddesi

Aşağı Mahalle Caddesi

Şile Caddesi

Karakiraz Yolu

Kömürlük Yolu

Alemdağ Şile Yolu

Ömerli Caddesi

Sırapınar-Ömerli Yolu

Sırapınar-Hüseyinli Yolu

Ayazma-Hüseyinli Yolu

Çengeldere Caddesi

Mehmet Akif Ersoy Caddesi

