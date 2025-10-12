Tüm okullarda aynı anda uygulanacak! MEB tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” etkinlikleri kapsamında 13 Ekim Pazartesi günü Türkiye genelindeki tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı yapılacağını duyurdu.

Bakanlık, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde ekim ayını “Afetler ve Dayanıklılık Ayı” olarak belirledi. “Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü” dolayısıyla gerçekleştirilecek tatbikatlar, öğrencilerin afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğrenmelerini hedefliyor.

AFET VE ACİL DURUM KARTI DAĞITILACAK

Etkinlikler kapsamında okullarda afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerinin yaygınlaştırılması amacıyla “Afet ve Acil Durum Kartı” hazırlandı. Kartta; ev güvenliği, afet çantası hazırlığı, toplanma noktası belirleme, aile tatbikatı yapma, bölgesel risklere karşı alınacak önlemler gibi konularda öğrenciler ve veliler için kontrol listeleri yer alıyor.

Kartlar, tatbikat sonrası öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılacak. Ailelerin de evlerinde afet çantası hazırlığı ve toplanma alanı tespiti gibi çalışmalara katılması teşvik edilecek.

BAKAN VELİLERE SESLENDİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yayımladığı video mesajında velilere çağrıda bulunarak, “Çocuklarımızın okulda öğrendiklerini evde sizinle paylaşmalarına fırsat verin. Afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır” ifadelerini kullandı.