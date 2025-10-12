BIST 10.720
DOLAR 41,82
EURO 48,63
ALTIN 5.448,18
HABER /  EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından "mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesinti" iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığından "mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesinti" iddialarına yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 stopaj kesintisi yapılacağına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

