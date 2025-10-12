Naci Görür'den çok kritik deprem uyarısı: Geriliyor...

Muğla'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli panik yaşattı. Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir uyarı geldi.Abone ol
Muğla Köyceğiz'd sabah 06.40'ta meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi.
AFAD duyurdu
AFAD'tan gelen açıklamaya göre sabah 6.40 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Köyceğiz ilçesi olduğu kaydedildi. Depremin büyüklüğünün 4.1 olarak kaydedildiği sarsıntının 12,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Muğla'daki deprem sonrası, Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından b,r paylaşımda bulundu. Görür bu depremin Batı Anadolu fayının gerilmekte olduğunu belirtti.
X hesabından bir paylaşım yapan Görür şunları yazdı:
2 saat önce Arıcılar – Ula (Muğla) bölgesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, Muğla Fay Zonu’nun kara içi devamında ve KB-GD yönlü isimsiz bir fayın kesim noktasında gerçekleşti. Fay, düşey atımlı bir faydır. Batı Anadolu K–S yönünde gerilmektedir. Sevgiyle"