Süper Lig ekibi yeni teknik direktörü resmen duyurdu

Markus Gisdol ile yollarını ayıran Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Radomir Djalovic resmen duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Markus Gisdol ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, takımın başına Radomir Djalovic’i getirdi. Kayserispor, Radomir Djalovic ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİNE 2024'TE BAŞLADI

Futbolculuk döneminde 2006-07 sezonunda Kayseri Erciyesspor forması da giyen Djalovic’in teknik direktörlük kariyeri 2024 yılında başladı.

2022-2024 yılları arasında Rijeka’da yardımcı antrenör olarak görev yapan Radomir Djalovic, 2024-25 sezonunda aynı takımda teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

2 MAÇLIK MARIBOR SERÜVENİ

Radomir Djalovic kariyerinin ikinci teknik direktörlük tecrübesini ise Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da yaşamıştı. 42 yaşındaki teknik adam, Sloven ekibiyle sadece 2 maça çıktıktan sonra takımdan ayrılmıştı.