BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  DÜNYA

Dünyaca ünlü şarkıcı sahnede saldırıya uğradı...

Dünyaca ünlü şarkıcı sahnede saldırıya uğradı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish konserinde saldırıya uğradı. O anlar kameralara yansırken sanatçının hayranları büyük korku yaşadı.

Abone ol

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, Miami’deki konserinde sahnede yaşadığı beklenmedik bir olayla gündeme bomba gibi düştü.

2019 yılında kariyerine güçlü bir şekilde başlayan Amerikalı sanatçı, “Hit Me Hard and Soft” turnesi kapsamında Miami’deki hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. 

Ancak konserin ilerleyen dakikalarında dünyaca ünlü şarkıcı sahne önünde bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Konserde hayranlarına yaklaşan Eilish, kalabalığın arasından bir kişinin saldırısına uğradı. Söz konusu kişi, sanatçının kolunu tutarak onu aşağı doğru çekmeye çalıştı. Olay anında güvenlik ekipleri hızla müdahale ederek saldırganı konser alanından uzaklaştırdı.

23 yaşındaki sanatçı, saldırıyla birlikte sendelerken hemen soğukkanlılığını koruyarak performansına devam etti.

Sosyal medyada Eilish’e destek mesajları yağarken, Miami Polis Departmanı saldırganın gözaltına alınmadığını ancak konser alanından çıkarıldığını duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörü resmen duyurdu
Süper Lig ekibi yeni teknik direktörü resmen duyurdu
Yeni trafik cezaları bu hafta Meclis'e geliyor
Yeni trafik cezaları bu hafta Meclis'e geliyor
AK Parti'li Yayman: 2026 yılı reform ve değişim yılı olacak
AK Parti'li Yayman: 2026 yılı reform ve değişim yılı olacak
İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli yağışa karşı kritik uyarı
İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli yağışa karşı kritik uyarı
A Milli Futbol Takım'dan Bulgaristan'da "tarihi" galibiyet!
A Milli Futbol Takım'dan Bulgaristan'da "tarihi" galibiyet!
Arda Güler'in performansı İspanya'da manşetleri süsledi
Arda Güler'in performansı İspanya'da manşetleri süsledi
Özevim Sitesi Yarısı Bizden Kampanyası ile yeniden inşa edildi!
Özevim Sitesi Yarısı Bizden Kampanyası ile yeniden inşa edildi!
İsviçre polisi, Filistin'e destek gösterisine müdahale etti
İsviçre polisi, Filistin'e destek gösterisine müdahale etti
Naci Görür'den çok kritik deprem uyarısı: Geriliyor...
Naci Görür'den çok kritik deprem uyarısı: Geriliyor...
Genellikle erkeklerde görülüyor! Küme baş ağrısı hastaları ''Kafamı duvara vurmak istiyorum'' diyor!
Genellikle erkeklerde görülüyor! Küme baş ağrısı hastaları ''Kafamı duvara vurmak istiyorum'' diyor!
Arda Güler maç sonrası fena gaza geldi! O paylaşımı milyonları uyandırdı
Arda Güler maç sonrası fena gaza geldi! O paylaşımı milyonları uyandırdı
Balıkesir'de deprem oldu! AFAD duyurdu
Balıkesir'de deprem oldu! AFAD duyurdu