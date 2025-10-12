Dünyaca ünlü şarkıcı sahnede saldırıya uğradı...

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish konserinde saldırıya uğradı. O anlar kameralara yansırken sanatçının hayranları büyük korku yaşadı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, Miami’deki konserinde sahnede yaşadığı beklenmedik bir olayla gündeme bomba gibi düştü.

2019 yılında kariyerine güçlü bir şekilde başlayan Amerikalı sanatçı, “Hit Me Hard and Soft” turnesi kapsamında Miami’deki hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Ancak konserin ilerleyen dakikalarında dünyaca ünlü şarkıcı sahne önünde bir kişi tarafından saldırıya uğradı.

Konserde hayranlarına yaklaşan Eilish, kalabalığın arasından bir kişinin saldırısına uğradı. Söz konusu kişi, sanatçının kolunu tutarak onu aşağı doğru çekmeye çalıştı. Olay anında güvenlik ekipleri hızla müdahale ederek saldırganı konser alanından uzaklaştırdı.

23 yaşındaki sanatçı, saldırıyla birlikte sendelerken hemen soğukkanlılığını koruyarak performansına devam etti.

Sosyal medyada Eilish’e destek mesajları yağarken, Miami Polis Departmanı saldırganın gözaltına alınmadığını ancak konser alanından çıkarıldığını duyurdu.