Özevim Sitesi Yarısı Bizden Kampanyası ile yeniden inşa edildi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında Üsküdar’daki Özevim Sitesi yeniden inşa edildi. İnşaatını TOKİ’nin üstlendiği alan bazlı dönüşümle 250 hak sahibi yeni evlerine kavuştu.

Sosyal medya hesabından yeni sitenin görüntülerini paylaşan Murat Kurum, hak sahibi Yalçın Özer’in “TOKİ yaparsa, işte böyle yapar” sözlerini alıntılayarak, “Üsküdar’da Özevim Sitesi, Yarısı Bizden ile yeniden doğdu. ‘Alan bazlı dönüşümün’ en güzel örneklerinden biri olan sitemizde 250 hak sahibimiz yeni, güvenli, modern ve çevre dostu evlerine kavuştu” mesajını verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası ile İstanbul Üsküdar’da bulunan Özevim Sitesi yeniden inşa edildi. İnşaatını TOKİ’nin üstlendiği 1,58 hektarlık alanı kapsayan dönüşüm projesi kapsamında 293 konut üretildi. Anahtar teslimlerin başladığı sitede hayat yeniden başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sitenin görüntülerini, sosyal medya hesabından paylaştı. Hak sahibi Yalçın Özer’in “TOKİ yaparsa, işte böyle yapar” sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, “Üsküdar’da Özevim Sitesi, Yarısı Bizden ile yeniden doğdu. ‘Alan bazlı dönüşümün’ en güzel örneklerinden biri olan sitemizde 250 hak sahibimiz yeni, güvenli, modern ve çevre dostu evlerine kavuştu” ifadelerini kullandı.

“DEVLETİMİZ NE TAAHHÜT ETTİYSE BİZ HEPSİNİ ÇOK RAHAT GÖRDÜK YAŞADIK”

Özevim sitesinde hak sahibi olan Yalçın Özer, eski evlerinin depreme dayanıksız olduğunu belirterek, “Bodrum katta bir demir parçası buldum sıvalara bir vurdum inanın bir soda şişesi çıktı, hiç kırılmamış şeklide bir soda şişesi çıktı. Zor da olsa hak sahiplerini ikna ettik. Şimdi böyle modern bir imkanlarla yapılmış binalarda yaşamak varken, ben bunu şiddetle bütün halkımıza öneriyorum. Üçün beşin hesabını yapmayın; gelin binalarınızı kentsel dönüşüm kapsamına alın ve sizler de rahatlayın. Vatandaşın sağlıklı yaşaması noktasında devlet her zaman kendine düşen görevi yerine getirir. Biz burada örneğini kendimiz de yaşadık. Gerek kira yardımını gerek Yarısı Bizden kampanyasında devletimiz ne taahhüt ettiyse biz hepsini çok rahat gördük yaşadık. Yarısı Bizden’de biz iyi bir örnek olduk. Gelecek olan misafirlerimize iftiharla evlerimizi göstererek, ‘işte TOKİ yaparsa böyle yapar’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“YARISINI DEVLET ÖDÜYOR ZATEN”

Hak sahibi Nurten Özer de kampanya kapsamında devletin sağladığı desteklere vurgu yaptı: Ne ödüyorsan yarısını devlet ödüyor zaten. Buna insan nasıl olumsuz bakar? Yani ben babama ya da bir yakınıma desem ki ‘ben bir ev yapıyorum yarısını sen verir misin?’ Mümkün değil. Ama burada devlet seni teşvik ediyor, seni düşünüyor. Hem o büyük deprem olunca bütün binalar yıkılıp da TOKİ binalarının sağlam kaldığını görünce o zaman ‘biz hakikaten doğru karar vermişiz’ dedik. Hiç 5 kuruş para ödemeden evimiz yapıldı girdik içeri anahtarı aldık. Bizi zorlamayacak bir meblağ çıktı ortaya. Yarısı Bizden olmasından dolayı tabi daha da düştü. Şu an mesela 30- 40 bin liraya normal dairenin kirası. Ama ben şimdi 10 bin liraya kendi evimi kira gibi ödüyorum.

“DÖRT DÖRTLÜK, 10 NUMARA”

Yeni sitelerinin 2 yıl içinde tamamlandığını belirten Vahdettin Şahin ise vatandaşlara kampanyaya katılmalarını önerdi: Eğer kendilerini düşünüyorlarsa, ailelerini seviyorlarsa bu işe kesinlikle girmeleri lazım. Dört dörtlük, 10 numara diyorum. Bu kampanyaya katılın diyorum.

“HEM AKILLI HEM TASARRUFLU, YEŞİL BİNA”

Hak sahibi Ramazan Kartal da yeni sitelerinde hem konforlu yaşam alanına hem de çevre dostu yeşil binalara kavuştuklarını anlattı: Eski sitemizde asansör yoktu ama şu anda asansör var. Yangın merdivenimiz yoktu şimdi bir yangın merdiveni var. Otoparkımız yoktu şu anda dışarıda araç yok. Araçlarımız yerin altında, 2 katlı otoparkımız var. Biz bedava yeşil enerjiyi kazandık. Güneş enerji panellerimiz var şu anda güneşten elde ettiğimiz enerjiyle sıcak suyumu var. Bunun yanında gri su sistemleri kurulu, yani musluktan akan su boşa gitmiyor. Kimisi akıllı bina diyor ama hem akıllı hem de tasarruflu yeşil bina.

YARISI BİZDEN İLE ALAN BAZLI DÖNÜŞÜM NEDİR?

Site gibi büyük dönüşümlerde Yarısı Bizden Kampanyası’nın ‘alan bazlı dönüşüm desteği’ ile hak sahibinin her bir konutu için 875 bin TL’lik hibe desteği sağlanıyor. İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut GYO üstleniyor. Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülüyor, arta kalan borç ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor. Marmara Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 1 Nolu Dönüşüm Uygulamaları Daire Başkanlığı Koordinatörü Bekir Koyutürk, Yarısı Bizden’in ‘alan bazlı dönüşüm’ desteği kapsamında Özevim Sitesi hak sahiplerine 875 bin TL hibe desteği verildiğine, inşaatları da TOKİ’nin üstlendiğine dikkat çekti.