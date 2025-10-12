BIST 10.720
İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli yağışa karşı kritik uyarı

İçişleri Bakanlığı'ndan kuvvetli yağışa karşı kritik uyarı

İçişleri Bakanlığı, bazı illerde beklenen kuvvetli ve gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda bugün Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'in kuzeyi, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ile Erzurum, Ağrı, Van'ın kuzeyi ve Kars çevrelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de görülecek sağanağın Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ayrıca Doğu Akdeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçeleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım...

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, heyelan ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları önem taşıyor.

