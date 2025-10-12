BIST 10.720
Arda Güler'in performansı İspanya'da manşetleri süsledi

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri’nde deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup ederken, Arda Güler 1 gol ve 2 asistle geceye damga vurdu. Milli yıldızın performansı, İspanyol basınında geniş yankı buldu.

Türkiye, 2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup ederek gruptaki iddiasını güçlendirdi. Mücadelenin en çok konuşulan ismi ise Real Madrid'in yıldızı Arda Güler oldu.

20 yaşındaki yıldız futbolcu, karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik performansıyla fark yarattı. Arda’nın oyun görüşü, pas isabeti ve hücumdaki etkinliği sadece Türkiye’de değil, İspanya’da da manşetleri süsledi.

REAL MADRİD: Türkiye'nin 6-1'lik Bulgaristan galibiyetinde Arda Güler gol ve asist yaptı. Maçta 1 gol, 2 asistle oynayan Real Madridli oyuncu, milli takımının deplasman galibiyetinde kilit isim oldu.

MARCA: Arda Güler, Türkiye'nin galibiyetine 1 gol, 2 asistle damga vurdu. Arda Güler ve arkadaşları, Bulgaristan'ı 6-1 yenerek 6-0'lık İspanya yenilgisini telafi etti.

AS: Arda Güler ve Kenan Yıldız, Bulgar duvarını yıktı. Montella'nın takımı, ikinci yarıda Bulgaristan'ı perişan etti.

EUROSPORT: Arda Güler'in liderliğini pekiştirip 1 gol, 2 asistle oynadığı Bulgaristan maçında Türkiye, 6-1 ile çok ihtiyaç duyduğu galibiyeti elde etti. Türkiye, Bulgaristan'ı ezdikten sonra grupta Gürcistan'ı kolayca geçti.

OKDİARİO: Arda Güler, Bulgaristan-Türkiye maçında göz kamaştırdı. Real Madrid, gelecek vadeden 20 yaşındaki oyuncunun performansından şüphesiz fazlasıyla memnun. Güler, forması ne olursa olsun 2025/26 sezonunda belirleyici olacağını gösteren mükemmel bir performans sergiledi.

ELDESMARQUE: Arda Güler'in Bulgaristan deplasmanında bir gol ve iki asistle yaptığı "gösteri". 24 milli maçta 6 gol atan oyuncu, Türkiye'deki statüsünü güçlendiriyor. İspanya'ya karşı alınan ağır yenilginin ardından Türkiye, intikam hırsıyla sahaya çıktı ve hızla otoritesini kurdu. İlk dakikadan itibaren Arda Güler, hız, vizyon ve bitiricilik becerilerini birleştirerek takımına liderlik etti ve takımın en belirleyici oyuncusu olduğunu kanıtladı. Başrol oyuncusu Arda Güler olan, Türkiye'nin hakim olduğu parti.

MSN: 1-6. Arda Güler ve Kenan Yıldz, Türkiye'nin Bulgaristan'ı hezimete uğrattığı maçta gösteri yaptı.

