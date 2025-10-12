BIST 10.720
DOLAR 41,83
EURO 48,62
ALTIN 5.404,54
HABER /  SPOR

A Milli Futbol Takım'dan Bulgaristan'da "tarihi" galibiyet!

A Milli Futbol Takım'dan Bulgaristan'da "tarihi" galibiyet!

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında konuk olduğu Bulgaristan'ı 6-1 yenen A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez rakibini deplasmanda mağlup etti.Türkiye, Bulgaristan deplasmanında elde ettiği galibiyetle grupta 6 puanla 2. sıraya yükseldi.

Abone ol

Bulgarlarla 7'si özel 3'ü resmi, 10 maç oynayan ve daha önce hiç kazanamayan ay-yıldızlı ekip, deplasmanındaki 11. maçta ilk kez sahadan galip ayrıldı. Geride kalan maçlarda kalesinde 31 gol gören ve 13 gol atabilen milli takım, dün akşamki karşılaşmayla deplasmandaki gol sayısını 19'a yükseltti.

Bulgaristan'a geçmişte iki kez 5-1'lik sonuçlarla kaybeden ve bir kez de 4-0 kazanan Türkiye, 6-1'lik skorla rekabetteki en farklı galibiyete ulaştı.

A Milli Futbol Takım'dan Bulgaristan'da "tarihi" galibiyet! - Resim: 0

 A Milli Takım 2. sıraya yükseldi

Türkiye, Bulgaristan deplasmanında elde ettiği galibiyetle grupta 6 puanla 2. sıraya yükseldi.

Bu maç öncesinde Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alan ay-yıldızlı ekip, Gürcülerin deplasmanda İspanya'ya 2-0 kaybetmesiyle 2. sıraya çıktı.

E Grubu'nda "3'te 3" yapan İspanya lider durumda bulunurken, son sıradaki Bulgaristan'ın puanı bulunmuyor.

Milli takım, gruptaki 4. maçında 14 Ekim Salı günü Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takım'dan Bulgaristan'da "tarihi" galibiyet! - Resim: 1

Kenan Yıldız'dan 2 gol

Milli takımın, Bulgaristan karşısındaki farklı galibiyetinde önemli rol oynayan Kenan Yıldız, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Kenan, A Milli Takım formasıyla ilk kez bir maçta 2 gol sevinci yaşadı.

Daha önce Almanya ve Karadağ maçlarında 1'er gol atan Kenan, milli takımdaki 24. maçında gol sayısını 4'e yükseltti.

Türkiye'nin bir başka önemli ismi Arda Güler de Bulgaristan filelerini havalandırarak, A Milli Takım'daki 24. maçında 6. golüne ulaştı.

A Milli Futbol Takım'dan Bulgaristan'da "tarihi" galibiyet! - Resim: 2

 Montella döneminin en farklı galibiyeti

A Milli Futbol Takımı, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella dönemindeki en farklı galibiyetini Bulgaristan deplasmanında kazandı.

Montella yönetiminde bu maça kadar en farklı galibiyetini 4-0'la Konya'da Letonya karşısında elde eden ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'ı 5 farklı yendi.

Türkiye'nin en farklı 7. galibiyeti

Bulgaristan karşısında elde edilen 6-1'lik galibiyet, A Milli Futbol Takımının tarihinde en farklı kazandığı 7. maç olarak kayıtlara geçti.

Daha önce San Marino, Güney Kore ve Suriye'yi 7-0, Litvanya, Cebelitarık ve Kazakistan'ı 6-0 yenen Türkiye, Bulgaristan'ı 6-1 yenerek, 5 farkla kazandığı 8. maçı oynadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Arda Güler'in performansı İspanya'da manşetleri süsledi
Arda Güler'in performansı İspanya'da manşetleri süsledi
Özevim Sitesi Yarısı Bizden Kampanyası ile yeniden inşa edildi!
Özevim Sitesi Yarısı Bizden Kampanyası ile yeniden inşa edildi!
İsviçre polisi, Filistin'e destek gösterisine müdahale etti
İsviçre polisi, Filistin'e destek gösterisine müdahale etti
Naci Görür'den çok kritik deprem uyarısı: Geriliyor...
Naci Görür'den çok kritik deprem uyarısı: Geriliyor...
Genellikle erkeklerde görülüyor! Küme baş ağrısı hastaları ''Kafamı duvara vurmak istiyorum'' diyor!
Genellikle erkeklerde görülüyor! Küme baş ağrısı hastaları ''Kafamı duvara vurmak istiyorum'' diyor!
Arda Güler maç sonrası fena gaza geldi! O paylaşımı milyonları uyandırdı
Arda Güler maç sonrası fena gaza geldi! O paylaşımı milyonları uyandırdı
Balıkesir'de deprem oldu! AFAD duyurdu
Balıkesir'de deprem oldu! AFAD duyurdu
Kosova'da halk yerel seçim için sandık başında
Kosova'da halk yerel seçim için sandık başında
Tüm okullarda aynı anda uygulanacak! MEB tarihi açıkladı
Tüm okullarda aynı anda uygulanacak! MEB tarihi açıkladı
Samsun Akdağ'a mevsimin ilk karı yağdı! Kalınlığı 5 santimetre
Samsun Akdağ'a mevsimin ilk karı yağdı! Kalınlığı 5 santimetre
Evini kiraya verenlere soğuk duş! Bu haber binlerce insanı üzecek
Evini kiraya verenlere soğuk duş! Bu haber binlerce insanı üzecek
Yola çıkmadan mutlaka bakın! Bugün bu yollar İstanbul'da kapalı
Yola çıkmadan mutlaka bakın! Bugün bu yollar İstanbul'da kapalı