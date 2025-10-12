Mehmet Şimşek açıkladı! "Amaç cezalandırmak değil"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılık ile mücadele için geliştirilen sistemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Bu sistemlerin amacı mükellefleri cezalandırmak değil aksine bilgilendirmek ve gönüllü uyuma davet etmektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemede; yapay zeka desteğiyle iki yılda yapılan 578 milyar TL'Lik alım-satım işlemini riskli bulundu.

Vergi Denetim Kurulunca sahte belgeyle mücadele etmek için oluşturulan KURGAN Sistemi, 17 bin 373 satıcı ve 77 bin 834 alıcının taraf olduğu işlemlerde risk tespit etti.

Bu işlemlerde "alıcı" olan mükellefleri yazıyla bilgilendirmeye başlayan kurul, yanlışlıkla sahte fatura kullanmış olabilecek kişilere durumlarını açıklama ya da kayıtlarını düzeltme imkanı tanınıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; kayıt dışılık ile mücadele için geliştirilen sistemlere ilişkin önemli bilgiler verdi.

Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı: