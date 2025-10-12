Bursa'da akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İznik ilçesine bağlı kırsal Boyalıca Mahallesi'nde bir eğlence mekanında çalışan Arif Arda T, aracına yakıt almak için mahalledeki akaryakıt istasyonuna geldi.

Burada Arif Arda T. ile akaryakıt istasyonunda çalışan H.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Arif Arda T, aracındaki pompalı tüfekle H.Y.'ye ateş etti. H.Y. de yanındaki tabancayla Arif Arda T.'ye karşılık verdi.

Kavgada, Arif Arda T, olay yerinde yaşamını yitirdi, H.Y. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Arif Arda T.'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.