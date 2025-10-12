Amerikalı şirketin çalışanları 5 aydır grevdeydi! Binlerce Türk işçi işsiz kaldı...

İzmir’in Menemen ve Sasalı ilçelerinde faaliyet gösteren ABD merkezli TPI Kompozit fabrikalarında 5 aydır süren grev sona ermeden, 2 bin 160 işçi işten çıkarıldı. Şirketin ABD’de iflas başvurusunda bulunmasının ardından fabrikalar, Dubai merkezli XCS Composites adlı bir firmaya devredildi.

Abone ol

Petrol-İş Sendikası’na bağlı işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine 13 Mayıs’ta greve çıkmıştı. Sendika, yüzde 120 oranında zam talep ederken işveren önce yüzde 30, ardından yüzde 80 oranında zam önermişti. Ancak anlaşma sağlanamayınca grev devam etti. Bu süreçte ABD merkezli şirket, iflas başvurusunda bulunduğunu ve Türkiye’deki tesislerini Dubai merkezli bir şirkete devredeceğini duyurdu.

2 BİN 160 İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

Birgün'den Bilge Su Yıldırım'ın haberine göre, iflas ve devir sürecinin ardından, belirsizlik içinde bekleyen 2 bin 160 grevci işçiye 10 Ekim’de toplu işten çıkarma bildirimi gönderildi. Belgede, yeni sipariş alınamaması nedeniyle üretimin durduğu, ekonomik koşulların personel giderlerini karşılamayı imkânsız hale getirdiği ve “işletmesel sebeplerle toplu işçi çıkarma” kararı alındığı belirtildi. İşten çıkarmaların 9 Kasım’a kadar tamamlanacağı ifade edildi.

“İŞÇİLERİN HAKLARI TEHLİKEDE”

Petrol-İş temsilcileri, işçilerin aylardır belirsizlik içinde bırakıldığını ve sürecin şeffaf yürütülmediğini dile getirdi. Sendika, üretimin sürmesi için işverenin yüzde 80’lik zam teklifini kabul ettiklerini, ancak buna rağmen şirketin sözlerini tutmadığını açıkladı.

Sendika temsilcileri, şirketin hisselerinin Dubai merkezli yeni bir firmaya devredilmesine rağmen, işten çıkarma belgelerinin iflas eden eski şirket tarafından gönderildiğine dikkat çekerek “Bu durum ciddi bir soru işareti yaratıyor. Bize büyük bir oyun oynanıyor” değerlendirmesinde bulundu.