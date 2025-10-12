Olay anket! 2026 asgari ücret ne kadar olmalı vatandaşın zam beklentisi belli oldu
Asal Araştırma milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete yönelik bir anket çalışması yaptı. Ankette, 2026 yılı asgari ücret soruldu ve sonuçlar bir hayli şaşırttı.2025 yılında asgari ücret tek seferlik belirlenmişti. Bu kapsamda brüt asgari ücret 26.005 TL, net asgari ücret ise 22.104 TL olarak uygulanıyor. Aralık ayında toplanacak komisyonla birlikte yeni asgari ücret belli olacak.
Asal Araştırma 12-18 Eylül tarihlerinde 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişi ile bir anket çalışması yaptı. Bu anket diğerlerinden çok farklı. Bu kez 2026 yılı asgari ücret zam beklentisi soruldu.
Ankette '2026 yılı asgari ücret ne kadar olmalı' diye soruldu. İşte anketin çarpıcı sonuçları:
30.000 TL: %25.8
32.000 TL’den fazla: %24.0
