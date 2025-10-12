BIST 10.720
İstanbul'd bir evin balkonu çöktü!

Anadolu Ajansı
Avcılar'da, daha önce tahliye kararı alınan binanın giriş katındaki dairenin balkonunun çökmesi sonucu yere düşerek, yaralanan 66 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Ambarlı Mahallesi Erencan Sokak'ta 6 katlı binanın giriş katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Burada oturan Hayriye E. (66), balkondan düşerek yaralandı.

Hayriye E.'ye çevredekiler yardım ederken bölgeye polis, sağlık, itfaiye, zabıta ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Balkonu çöken binada oturanlar tahliye edildi, yapı ise mühürlendi.

Daha önce alınan tahliye kararı kapsamında bina sakinlerine 1 hafta süre verildiği öğrenildi.

