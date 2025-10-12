Yeni araştırma: Zayıf kişiler Covid-19'u daha ağır geçiriyor

Bilim insanları, 20 ile 64 yaş arasındaki zayıf hastalarda Covid-19'a bağlı risklerin daha yüksek olduğunu tespit etti.

Japonya'da yürütülen bir araştırmada, zayıf kişilerin Covid-19'u normal kilodakilere kıyasla daha ağır geçirme riski taşıdığı ortaya kondu.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Sağlık Güvenliği Ensitüsü, 2020'den 2022'ye kadar Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 46 bin hastayı inceledi.

Covid-19 semptomları ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmacılar, zayıf hastaların normal kilolu kişilere göre hastalığı şiddetli geçirme, kalp-akciğer cihazına ihtiyaç duyma veya ölüm ihtimalinin 1,74 kat daha fazla olduğunu tespit etti.

20 ile 64 yaş arasındaki zayıf hastalarda risklerin daha yüksek olduğunu belirleyen araştırmacılar, bu yaş grubundaki zayıf kişilerin, hastalığı ağır geçirme olasılığının normal kilolulara kıyasla 2,37 kat, ölüm riskinin ise 5,75 kat daha yüksek olduğunu saptadı.

Araştırmacılar, obez bireylerin de Covid-19'u ağır semptomlarla geçirme riskinin yüksek olduğunu belirtti.

YENİ VARYANT ÇIKTI

İngiltere'de temmuz ayında yapılan açıklamada, "Stratus" adı verilen yeni bir Covid varyantının baskın hale geldiği bidirilmişti.



Stratus'un önceki Covid varyantlarına kıyasla bağışıklık sisteminden daha kolay kaçabilmesini sağlayan mutasyonlar nedeniyle daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor.

Straus, mayıs ayında tüm Covid vakalarının yaklaşık yüzde 10’unu oluştururken, bu oran haziran ortasında yüzde 40’a yükseldi.

FRANKENSTEIN DA DENİYOR

Stratus, halihazırda oldukça bulaşıcı olan Omicron varyantının bir alt türü ve aynı zamanda “Frankenstein” ya da “rekombinant” olarak adlandırılan bir varyanttır.

Bu terim, bir kişinin aynı anda iki farklı Covid varyantıyla enfekte olması ve bu virüslerin birleşerek yeni bir hibrit varyant oluşturması anlamına geliyor.