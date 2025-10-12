Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler: İşgal ettiğin koltuğa saygın yok mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Gazze'de son duruma ilişkin "Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmeli" ifadelerini kullandı ve CHP lideri Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "CHP Genel Başkanı'na sormak lazım hadi kendine saygın yok işgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok? Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap durmuyorsun?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’daki Hayri Gür Spor Salonu'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Gazze'deki son durum vardı. Erdoğan, CHP lideri Özel'i de eleştirdi. İşte konuşmasından satır başları:

"Deniz üzerine 3. havalimanını inşa edeceğiz"

"(Trabzon yeni havalimanı) İhalesini bu sene yapıyoruz, çalışmalara önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine 3. havalimanını inşa edeceğiz.

"Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor"

Yakın çevremizde tarihi kırılmalar yaşanıyor, bir asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeni bizim de yer aldığımız coğrafya merkezli hadiselerle şekilleniyor. Gazze'ye yardım girişimleri hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı.Şimdi çok daha büyük bir imtihan İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail'in attığı imzanın arkasında durması temin edilmeli.Kış bastırmadan mutlaka adım atılmalı, Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır. Türkiye olarak burada da elimizden geleni yapacağız.

"Batılılar karşında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik"

Batılılar karşında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Yurt dışına çıkınca Türkiye partisi gibi hareket etmelerini bu beyefendilere anlatamadık. Güya yurt dışın da gidince Türkiye partisi olacaklardı ama buna da sadık kalamadılar. İşi ileri götürdüler onların gelmesini beklemiyorlar ayakları bizzat kendileri gidiyorlar Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet turları düzeniyorlar.

"CHP Genel Başkanı'na sormak lazım hadi kendine saygın yok işgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok?"

Dün yine şikayet için gittiği Avrupa'da Gazze için parmağını kıpırdatmadı iftirası atıyor. Uluslararası zirvelerde Gazzeli mazlumların hakkını savunmuş, Gazze'nin tüm dünyada sesi, nefesi olmuş ülkesini kötülemekten hicap duymuyor. Sırf muhalefet etmek adına kendi devleti adına açıkça yalan söylüyor. CHP Genel Başkanı'na sormak lazım hadi kendine saygın yok işgal ettiğin koltuğa da mı hürmetin yok? Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap durmuyorsun? Kendi itibarını umursamıyorsun bu milletin gururunu ayağa düşürme. En azından zarar verme. Bunlar değişmez , düzelmez. Bu içler acısı hallerini gördükçe ülkemiz adına üzülüyorum. Allah ülkemizi bunların zihniyetinden korusun.