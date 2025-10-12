Ev sahiplerinden 'yüzde 20 stopaj' alınacağı iddialarına Bakanlıktan açıklama!

Evini kiraya veren ev sahipleri için yüzde 20 stopaj zorunluluğu getirileceğine dair iddialara yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada kira stopajına yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığı kaydedildi.

Sadece işyerleri için geçerli olan stopaj vergisinin konutlar için de geçerli olacağına dair haberlere Bakanlıktan yalanlama geldi. Söz konusu haberde stopaj vergisinin ev sahipleri için de gelmesi durumunda elde edecekleri yıllık kira gelirinin 47 bin lirayı aşan kısmı için yüzde 20 oranında vergi ödemek zorunda kalacağı söylenmişti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

​​Bakanlık söz konusu haberlerin doğru olmadığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu cümleler kullanıldı:

"Bugün bazı basın yaın organlarında, mesken kiralarından yüzde 20 oranında stopaj kesintisi yapılacğaına ilişkin çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Gündemimizde kira stopajına yönelik herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır"