İsrail'den rehine açıklaması! Serbest bırakılma tarihlerini açıkladı

İsrail Hükümet Sözcüsü Shosh Bedrosian, Gazze’de tutulan esirlerin serbest bırakılmasının yarın sabah erken saatlerde başlamasının beklendiğini ve hayatta olan 20 esirin aynı anda serbest bırakılacağını bildirdi.

Abone ol

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında yapılacak esir takası için saatler kaldı. İsrail Hükümet Sözcüsü Shosh Bedrosian düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi’nde tutulan esirlerin serbest bırakılmasının yarın sabah erken saatlerde başlayacağını söyledi. Bedrosian, hayatta olan 20 esirin yarın aynı anda serbest bırakılacağını, ardından da ölü olduğu doğrulanan 28 esirin cenazelerinin teslim alınacağını belirtti. İsrailli Sözcü Shosh Bedrosian, "Filistinli mahkumların serbest bırakılması, Gazze’deki esirlerin teslim alınmasından sonra gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.

İsrailli sözcü, hayattaki 20 esirin Kızılhaç’a teslim edildikten sonra İsrail’e getirileceğini, ardından da kontrol için Re’im Askeri Üssü’ne götürüleceğini bildirdi. Hayatını kaybeden esirlerin cenazelerinin İsrail bayrağına sarılı tabutlara konarak kimlik tespiti için adli tıpa götürüleceği öğrenildi.

İsrail medyası, esirlerin serbest bırakılmasının yarın sabah saat 04.00 ile 06.00 arasında başlamasının beklendiğini aktardı. İsrail’in esirlerin serbest bırakılmasından 2 saat önce Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından bilgilendirileceği kaydedildi.