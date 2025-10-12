Bakan Kurum: Trabzon’umuzu yatırımlarla güzelleştiriyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin deprem bölgesini rekor hızla ayağa kaldırdığını söyledi. Bakan Kurum, yıl sonuna kadar tüm konutların hak sahiplerine teslim edileceğini belirterek, yeni 500 bin sosyal konut projesiyle sosyal devlet anlayışında yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.

Trabzon’da yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca hayata geçirilen Çömlekçi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1. etabında yapımı tamamlanan 130 konut ve 19 iş yerinin de arasında bulunduğu Trabzon’un farklı ilçelerinde tamamlanan 738 konut ve 35 iş yerinin yanı sıra Arsin İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisi’nin açılışı da yapıldı.

“TRABZON’DA 92 MİLYAR LİRALIK YATIRIMI ALNIMIZIN AKIYLA TAMAMLADIK”

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon’da hayata geçirilen projelerden bahsederek, “Güzeller güzeli Trabzon’umuzdan elimizi bir an bile çekmiyor, sizlerle her fırsatta buluşuyor, hasretle kucaklaşıyoruz. Geçtiğimiz ay yine Trabzon’daydık. Uzunkum yaşam alanı için çok önemli adımlar attık. Şehrimizin altıncı millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Şimdiye kadar şehrimizde; alt yapıdan üst yapıya, kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine kadar 92 milyar liralık yatırımı alnımızın akıyla tamamladık. Hemşerilerimize 11 bin yeni yuva kazandırdık. Hayrat’tan Beşikdüzü’ne kadar Trabzon’umuzun dört bir yanını millet bahçeleriyle donattık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeni projelerle, yeni yatırımlarla, Türkiye Yüzyılı’nın kalbi Trabzon’umuzu güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

“SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINA YENİ BOYUTLAR KAZANDIRIYORUZ”

Türkiye’nin dış politikadan savunma sanayiine, sağlık sisteminden sosyal devlet hizmetlerine kadar örnek gösterilen bir ülke olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, şunları söyledi: Bugün Türkiye, bir yandan ‘evi olmayan vatandaşımız kalmasın’ diyerek, sosyal devlet anlayışına yeni boyutlar kazandırırken; diğer taraftan deprem bölgesini en yüksek hızla ayağa kaldırıyor. Tüm dünya takdir ediyor ve diyor ki ‘Türkiye deprem bölgesinde adeta bir destan yazıyor.’ Evet destan yazıyoruz çünkü biz deprem bölgesinde saatte 23, günde tam 550 yuvayı milletimize kazandırıyoruz. Allah’ın izniyle, yılsonuna kadar konutlarımızın tamamını hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu hedefimizi gerçekleştireceğiz ama tek bir an bile yerimizde saymayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği, yeni 500 bin sosyal konut projesiyle, adeta sosyal konutta bir devrim sürecini başlatacağız.