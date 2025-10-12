BIST 10.720
Fenerbahçe’den şok karar! İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun kadro dışı

Fenerbahçe, futbolcular İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un alınan karar gereği kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun iddiasına göre kararın teknik direktör Domenico Tedesco’nun onayıyla alındığı öne sürülürken, kulüp başkanı Sadettin Saran’ın konuyla ilgili çarşamba günü açıklama yapacağı bildirildi.

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un kadro dışı kaldığını açıkladı. 

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi;

"Futbol A Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun alınan karar gereği kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur"

TEDESCO'UN'ONAYIYLA KADRO DIŞI KALDIKLARI İDDİA EDİLDİ

 Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, iki futbolcu da teknik direktör Domenico Tedesco onayıyla kadro dışı kaldı. 

SARAN, KARARA İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNACAK 

Öte yandan başkan Sadettin Saran, çarşamba günü kararın nedenlerine ilişkin açıklama yapacağı öğrenildi.

Sarı - lacivertli kulüpten dün yapılan açıklamada Saran'ın, 15 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gündeme dair bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtilmişti. 

GÖREVLERİNE SON VERİLMİŞTİ

Fenerbahçe, gün içerisinde yaptığı açıklamalar ile Futbol A Takım İletişim Direktörü Alper Yemenciler ve Diyetisyen Cenk Özyılmaz'ın görevine son verildiğini duyurmuştu.

