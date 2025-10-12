Frankfurt'tan Türkiye'ye 'Can Uzun' tehdidi

Eintracht Frankfurt'un 19 yaşındaki futbolcusu Can Uzun, Alman ekibinde sezona iyi başlasa da A Milli Takımı’nda henüz düzenli süre bulamıyor. Genç oyuncu, Bulgaristan maçında 21 dakika görev yaptı ve Alman basını, kulübün milli takımda daha fazla şans verilmesi için TFF ile görüştüğünü duyurdu. Bild gazetesi, taleplerin karşılanmaması halinde Frankfurt'un Can Uzun'u milli takıma göndermemekle tehdit ettiğini aktardı.

Abone ol

Eintracht Frankfurt'un 19 yaşındaki futbolcusu Can Uzun, Alman ekibiyle sezona harika bir giriş yapsa da A Milli Futbol Takımı'nda henüz ilk 11'de kendine yer açamadı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'la deplasmanda oynadığı ilk maçın kadrosunda yer almayan Can Uzun, İspanya karşılaşmasında ise yedek kulübesinde olmasına rağmen süre almamıştı.

BULGARİSTAN MAÇINDA 21 DAKİKA GÖREV YAPTI

Öte yandan Can Uzun dün oynanan ve 6-1'lik tarihi galibiyetin geldiği Bulgaristan maçında 21 dakika süre aldı. Genç futbolcunun milli maçlarda bulduğu süre ise Alman basınına haber konusu oldu.

Almanların ünlü gazetelerinden Bild, Can Uzun'un milli takımda yeterince süre alamamasından dolayı Eintracht Frankfurt'un duyduğu rahatsızlığa vurgu yaptı.

Frankfurt'un konuyla ilgili TFF kanadıyla görüştüğü ve Can Uzun'a daha fazla şans verilmesini talep ettiği aktarıldı.

FRANKFURT'TAN CAN UZUN TEHDİDİ

Haber detayında Taleplerin karşılanmaması halinde Eintracht Frankfurt'un sert önlemler almaya hazır olduğu ve kulübün, Can Uzun'u artık milli takıma göndermemekle tehdit ettiği bildirildi.

Diğer yandan Alman basınına yansıyan haberlerde bunun gerçekleşmesinin pek mümkün olmadığının da altı çizildi.