Altın efsanesi çöktü: BES fonları ikiye katladı

Ekonomist ve yazar Mert Başaran, Ekol TV’de katıldığı “Paranın yönü” programında altın ve gümüşteki hızlı yükselişi 2011 dönemine benzeterek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

Ekonomist – Yazar Mert Başaran, Ekol TV ekranlarında yayınlanan "Paranın Yönü" programında, piyasalardaki son gelişmeleri ve yatırım araçlarının uzun vadeli performansını değerlendirdi.

ALTIN VE GÜMÜŞTEKİ ARTIŞ 2011 BENZETMESİ

Ekonomist – Yazar Mert Başaran, programda altın ve gümüş fiyatlarındaki hızlı yükselişi değerlendirerek, gümüşün yüzde 6'ya, altının ise yüzde 4'e yakın artış gösterdiğini belirtti. Başaran, bu durumu "inanılmaz rakamlar" olarak nitelendirirken, yatırımcıları uyararak şunları kaydetti:

"Ben burada olanları şeye benzetiyorum, 2011'e baksınlar, 2011'de altın böyleydi. İnanılmaz her gün korkunç para kazanıyorlardı insanlar altından... Dolayısıyla böyle dönemlerde biraz tehlikeliyedir. Dikkat etmek lazım. Çok hızlı gidiyorlar bu ikisi için de."

Başaran, 2011'deki durumu, iki buçuk yıl önceki borsa çılgınlığına da benzeterek, her hissenin acayip para kazandırdığı o dönemden sonra büyük bir patlama yaşandığını hatırlattı.

BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARI ALTINI İKİYE KATLADI

Mert Başaran, altın ve bireysel emeklilik sistemi (BES) fonlarının son beş yıllık performansını kıyaslayan bir analizi paylaştı ve yatırımcının algısının yanlış olduğunu ortaya koydu. Akova'ya "Son beş yılda altın mı daha çok kazandırmıştır, bireysel emeklilikteki hisse senedi fonları mı?" diye soran Başaran, yanıtın "altın" olması gerektiği yönündeki yaygın kanının doğru olmadığını belirtti. Başaran, "Altın çok kazandırıyor yanılgısı var çünkü. Belli dönemlerde çok arttı doğru ama ondan önce... Altın katılım İETF yani yüzde 1100 civarı bir artış yaparken, hisse senedi ağırlıklı BES fonları bunu katladı. Bireysel emeklilik pişmanlıktır. Yanlış, değilmiş. Bir de bunun üzerine yüzde 30 devlet katkısını koyarsan yüzde 2000’e yakın bir artış. Yani bunun iki katı neredeyse. Yani 1 kilo altının 2 kilo olmuş. Şaka gibi neredeyse. Son beş yılda" şeklinde konuştu.

Başaran, altınla ilgili bu algının nedeninin sadece son iki yıllık performanstan kaynaklandığını, ondan önceki üç yılda altının yerinde saydığını, borsanın ise yükseldiğini ifade etti.

BORSA YATIRIMINDA FOND TAVSİYESİ

Başaran, bireysel emeklilikteki hisse senedi fonlarının başarısının, normal vatandaşın fon almasının önemini gösterdiğini vurguladı:

"Burada ne var? Bireysel emekteki hisse senedi fonları normal vatandaşın... fon alması lazım diyorum ya, senin seçtiğin hisse senetleri gibi değil. Çünkü endeks olarak bakarsan endeks bu kadar iyi değil. Endeks altının altında kaldı, yüzde 900 falan. Endeks olarak bakarsanız borsa hiçbir şey değildir. Ama iyi fonlar, büyük şirketlerin yönettiği fonlar uzun vadede iyi kazandırır."

Mert Başaran, yatırımcılara net bir mesaj vererek, "Hisse senedini sen kendin seçersen çoğunlukla yanlış seçersin. Hisse senedi ağırlıklı fonları seçmeniz lazım" dedi ve bireysel emekliliğin "efsane olan altını" bile kötü dönemde geçtiğini gösteren bu rakamların yatırımcılara doğru yolu gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: EKOL TV