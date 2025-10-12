Fazıl Say ve Aslıhan And evleniyor

Piyanist ve besteci Fazıl Say, flüt sanatçısı Aslıhan And ile evlenme kararı aldı. Ünlü çiftin, bu hafta aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine gireceği, mayıs ayında ise İstanbul’da büyük bir kutlama düzenleyeceği öğrenildi.

Piyanist ve besteci Fazıl Say, bir süredir birlikte olduğu flüt sanatçısı Aslıhan And ile evlilik kararı aldı. Sanat dünyasının sevilen iki ismi, ilişkilerini resmiyete taşımaya hazırlanıyor.

Ünlü çift, bu hafta içinde aile arasında sade bir nikah töreniyle dünyaevine girecek. Yakın çevrelerinden sadece birkaç kişinin davetli olacağı tören, samimi bir atmosferde gerçekleşecek.

Say ve And’ın, resmi nikahın ardından Mayıs ayında İstanbul’da büyük bir kutlama organize edeceği öğrenildi. Ünlü çiftin, bu özel günde sanatçı dostlarını, arkadaşlarını ve sevdiklerini bir araya getirmeyi planladıkları belirtiliyor.

ASLIHAN AND KİMDİR

Dünya çapında çeşitli festivallerde misafir sanatçı olarak yer alan ve ustalık sınıfları düzenleyen Aslıhan And, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi ve Tekfen Filarmoni Orkestrası ve Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası solo flütistidir. MSGSÜ İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda italyan flütist Vieri Bottazzini ile lisans eğitimini ve Hamburg Yüksek Müzik Okulu’nda Prof. Juergen Franz'la yüksek lisans eğitimini, sanatta yeterlik çalışmalarını ise Prof. Ayla Uludere ile tamamlamıştır. Aslıhan And, dünyaca ünlü flüt virtüözü Sir James Galway tarafından Galway Flüt Festivali'nde (İsviçre) "Yükselen Yıldız" ödülüne layık görülmüş, altın flüt ağızlığı ile ödüllendirilmiştir.

2016-2020 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde solo flütist olarak görev alan Aslıhan And, ayrıca North German Radio (NDR) Symphony Orchestra (Kuzey Almanya Radyo Senfoni Orkestrası), İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nda misafir sanatçı olarak görev almıştır.

"Flutissimo Flüt Festivali” (Fransa) ve "Dorian Müzik Festivali” (Tayvan), "Galway Flüt Festivali” (İsviçre), Hamburg Elbphilharmonie (Almanya) “Tea Time Classics” konser serisi, "The Shengqi He Uluslararası Yaz Kampı ve 1. Çin-Avrupa Uluslararası Flüt Müzik Festivali"nde (Çin Halk Cumhuriyeti) resitaller vermiştir. Bu festivallerde ustalık sınıfları gerçekleştirmiş, festival kapsamında gerçekleşen uluslararası yarışmalarda jüri üyeliği yapmıştır.