Yılmaz Özdil’den CHP yönetimine sert eleştiri: Herkes biliyor...

Gazeteci Yılmaz Özdil, YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda CHP yönetimini ve parti destekli medya yapılanmasını sert sözlerle eleştirdi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, CHP trollerine ve fondaşlarına ateş püskürdü. Yılmaz Özdil, CHP’nin tarihini ve parti içi muhalefeti anlattığı videoda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özdil, CHP içindeki medya yapılanmasına ve parti destekli trol hesaplara yönelik sert açıklamalarda bulundu.

YouTube kanalında konuşan Yılmaz Özdil, CHP Genel Merkezi ile bazı belediyelerin, kendilerini “bağımsız gazeteci” olarak tanıtan kişileri finanse ettiğini ifade etti.

‘PARTİ İÇİ ELEŞTİRİLER SUSTURULUYOR’

Özdil, “Maalesef halk troller kuruldu. Evet, elbette inkar ediliyor ama CHP Genel Merkezi ve bazı CHP'li belediyeler tarafından finanse edildiklerini gazetecilik camiasında herkes biliyor.” ifadelerini kullandı. Parti içi eleştirilerin sosyal medyada susturulduğunu savunan Özdil, “Kılıçdaroğlu’nu eleştirenler linç ediliyordu. Şimdi Özgür Özel’e dokunan yanıyor. CHP’den beslenen troller sosyal medyada eleştirenleri hedef alıyor.” dedi.

CHP seçmeninin manipüle edildiğini belirten Özdil, “CHP Genel Merkezi’nden sözleşme ile para alan televizyon kanalları ve gazeteciler var. Dürüst, güvenilir, bağımsız gazetecilik pozları altında CHP seçmenini manipüle ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Özdil, öte yandan bazı gazetecilerin belediyelerin etkinliklerine para karşılığında davet edildiğini de sözlerine ekledi:

“Bazı gazeteciler, belediyelerin düzenlediği etkinliklere ‘konferans’ ya da ‘kitap imzası’ bahanesiyle çağrılıyor, ceplerine para konuluyor. Hatta bu bağlantıları sağlayan aracı şirketler bile türedi.”

Yılmaz Özdil, CHP yönetimini ve ateş püskürerek, “At izi it izine karıştı.” değerlendirmesinde bulundu.

