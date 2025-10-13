‘Sıfır Günü Kuraklığı’ kapıda! İstanbullu aman dikkat tarih verildi...

İçme suyunun tükeneceği gün anlamına gelen ‘Sıfır Günü Kuraklığı’ ile ilgili yapılan yeni bir araştırmaya göre, İstanbul 2050'de ‘Sıfır Günü Kuraklığı’ ile karşı karşıya kalabilir.

Güney Kore’de yapılan bir araştırmaya göre iklim değişikliğinin hızlandırıcı etkisiyle Adana ve Mersin 2030’da, İstanbul ve Diyarbakır ise 2050’de, içme suyunun tükeneceği gün anlamına gelen ‘Sıfır Günü Kuraklığı’ ile yüzleşebilir.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ‘Sıfır Günü Kuraklığı’ bir şehrin veya bölgenin içme suyu kaynağının tükendiği, musluklardan suyun akmadığı gün olarak tanımlanıyor.

İSTANBUL DA RİSK ALTINDA

Çalışmanın yazarlarından Pusan Üniversitesi IBS İklim Fiziği Merkezi ve İklim Sistemi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christian Franzke, suyun verimli kullanılmasının, yeni barajlar, tuzdan arındırma veya boru hatları inşa etmekten daha hızlı ve daha düşük maliyetli olduğunu bildirdi.

Çalışmalarında ABD ve Fransa merkezli yüksek emisyon senaryolarına göre bazı önemli noktaların ‘Sıfır Günü Kuraklığı’ projeksiyonlarını incelediklerini hatırlatan Franzke, “Türkiye’deki bazı bölgelerde kuraklık şartları 2000’den bu yana artış gösteriyor. ABD merkezli yüksek emisyon senaryosuna göre Adana ve Mersin 2030’da, İstanbul ve Diyarbakır 2050’de ‘Sıfır Günü Kuraklığı’ ile yüzleşebilir” dedi.

Franzke, su kıtlığının tarımda ürün verimini azaltabileceği ve gıda güvenliğini tehdit edebileceğini dile getirdi.

Türkiye Su Enstitüsü Politika Geliştirme Koordinatörü Dr. Tuğba Evrim Maden de küresel su tüketiminin, nüfus artış hızının iki katına çıktığını belirterek, bu eğilimlerin devam etmesi hâlinde, 2050 yılı itibarıyla yaklaşık 5 milyar insanın su stresi ile mücadele edeceğine dikkati çekti.

“Sıfır Günü” ne demek?

“Sıfır Günü”, bir şehrin su kaynaklarının yetkililerin erişimini ciddi şekilde kısıtlamak zorunda kalacağı kadar düşük seviyelere ulaştığı kritik anı ifade eder. Terim, Güney Afrika'nın Cape Town şehrinin içme suyu sıkıntısının eşiğinde olduğu 2018 yılında popülerlik kazandı.

“Sıfır Günü”nün başlıca nedenleri

İklim değişikliği ve kuraklıklar

İklim değişikliği, dünyanın çeşitli bölgelerinde kuraklıkların sıklığını ve şiddetini artırmıştır. Yağışlar düzensizleşmekte ve sıcak hava dalgaları artmakta, rezervuarlardaki ve doğal kaynaklardaki su miktarı azalmakta.

Su kaynaklarının kötü yönetimi

Yetersiz planlama ve su temini ile arıtma altyapısına yapılan yatırım eksikliği, mevcut kaynakların tükenmesine katkıda bulunur. Yeraltı su kaynaklarının aşırı kullanımı ve kirlenmesi durumu daha da kötüleştirir.

“Sıfır Günü” ile karşı karşıya kalan şehirler

Dünyanın birçok şehrinde ciddi su krizleri yaşandı ve bazıları sorunu hafifletmek için stratejiler uyguladı:

Cape Town, Güney Afrika : 2018 yılında su kullanımına aşırı kısıtlamalar getirildi ve kaynağın yeniden kullanımı teşvik edildi.

Chennai, Hindistan : 2019’da rezervuarların aşırı kullanımı ve yağış eksikliği nedeniyle kriz yaşandı.

São Paulo, Brezilya : 2015’te uzun süreli kuraklık nedeniyle su rezervleri ciddi şekilde azaldı ve acil önlemler alındı.