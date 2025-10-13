BIST 10.622
DOLAR 41,80
EURO 48,46
ALTIN 5.474,95
HABER /  MEDYA

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı öyle bir soruyu bilemedi ki! Sunucunun gözleri çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı öyle bir soruyu bilemedi ki! Sunucunun gözleri çıktı

ATV'nin fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, son bölümünde izleyenleri şaşkına çevirdi. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda Ceyda Işıkal, "Atasözüne göre hangisi 'yaş iken eğilir?'" sorusuna "bahçe hortumu" cevabını vererek ilk soruda elendi. O anlar kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Abone ol

ATV'nin efsane yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?", son bölümde izleyenleri şaşkına çevirdi. 2011'den bu yana ekranlarda olan ve artık Oktay Kaynarca'nın sunumuyla devam eden yarışmada, Ceyda Işıkal isimli yarışmacı ilk soruda elenerek programa damga vurdu.

Yarışmacıya yöneltilen ilk soru, "Atasözüne göre hangisi 'yaş iken eğilir'?" oldu. Işıkal, bu soruya kimsenin beklemediği şekilde "Bahçe hortumu" yanıtını verince, salonda kahkahalar yükseldi.

İLK SORUDA ELENDİ

Yarışmanın başında karşısına çıkan soru, "Atasözüne göre hangisi 'yaş iken eğilir'?" oldu. Seçenekleri dikkatle dinleyen Ceyda Işıkal, hiç kimsenin beklemediği bir cevap verdi. Yarışmacı soruya "Bahçe hortumu" yanıtını seçince, hem stüdyo hem de ekran başındaki izleyiciler şaşkınlığa uğradı.

Sunucu Oktay Kaynarca, yanıtı duyduktan sonra kısa bir sessizliğin ardından, "Ceyda, şaka mı yapıyorsun? Sen hiç yaşken eğilen bahçe hortumu gördün mü?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi. Işıkal ise sakin bir ifadeyle, "Diyecek bir şey yok, başarısızlığımı konuşmanın..." diyerek yarışmaya veda etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenomen Hasan Arda Kaşıkçı evledi! Düğüne katılan o isimler taraftarı karıştırdı
Fenomen Hasan Arda Kaşıkçı evledi! Düğüne katılan o isimler taraftarı karıştırdı
Kütahya'da yeni deprem! AFAD duyurdu
Kütahya'da yeni deprem! AFAD duyurdu
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin Kabaiş'ın ölüm nedeni belli oldu
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin Kabaiş'ın ölüm nedeni belli oldu
İki gün önce Çin'e karşı esip gürleyen Trump geri adım attı
İki gün önce Çin'e karşı esip gürleyen Trump geri adım attı
Trump Erdoğan'ı övdü: Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var
Trump Erdoğan'ı övdü: Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var
Üsküdar'da mahalle sakinlerinin McDonald's'ı protestosu sürüyor
Üsküdar'da mahalle sakinlerinin McDonald's'ı protestosu sürüyor
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Faroe Adaları sürprize imza attı
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Faroe Adaları sürprize imza attı
İran'ın köklü gazetesi, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunu hata olarak nitelendirdi
İran'ın köklü gazetesi, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunu hata olarak nitelendirdi
Otomotiv sektörü 9 ayda üretimde gaza bastı
Otomotiv sektörü 9 ayda üretimde gaza bastı
Erdoğan’ın Mısır ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Erdoğan’ın Mısır ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Güney Çin Denizi’nde Çin-Filipinler gerilimi
Güney Çin Denizi’nde Çin-Filipinler gerilimi
Faroe Adaları'ndan sürpriz galibiyet
Faroe Adaları'ndan sürpriz galibiyet