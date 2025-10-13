BIST 10.622
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın saatini fiyatı dudak uçuklattı!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın taktığı lüks saat sosyal medyada gündem oldu. İşte, o dikkatlerden kaçmayan saatin fiyatı...

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçtiğimiz günlerde kolunda yaklaşık 55 bin dolar (yaklaşık 2.3 milyon TL) değerindeki Patek Philippe World Time Chronograph Ref. 5930G modeliyle görüntülendi.

ÜLKE YOKSULLUKLA SAVAŞIRKEN

2016’DA tanıtılan bu model, markanın dünya saatini kronografla birleştirdiği ilk modern tasarım olarak biliniyor.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Savaş ve yoksullukla boğuşan ülkede liderin bu tercihi sosyal medyada tepki çekti.

