Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın saatini fiyatı dudak uçuklattı!

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın taktığı lüks saat sosyal medyada gündem oldu. İşte, o dikkatlerden kaçmayan saatin fiyatı...
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, geçtiğimiz günlerde kolunda yaklaşık 55 bin dolar (yaklaşık 2.3 milyon TL) değerindeki Patek Philippe World Time Chronograph Ref. 5930G modeliyle görüntülendi.
ÜLKE YOKSULLUKLA SAVAŞIRKEN
2016’DA tanıtılan bu model, markanın dünya saatini kronografla birleştirdiği ilk modern tasarım olarak biliniyor.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Savaş ve yoksullukla boğuşan ülkede liderin bu tercihi sosyal medyada tepki çekti.