HABER /  EKONOMİ

Restoran, kafe ve pastanelerdeki 'QR' dönemi sona eriyor! Artık masalarda olması zorunlu olacak

Restoran, kafe ve pastanelerdeki 'QR' dönemi sona eriyor! Artık masalarda olması zorunlu olacak

Restoran, kafe ve pastanelerdeki menülerde 'QR' dönemi sona eriyor. Fiyat listelerinin giriş kapıları ve masalara konulmasını zorunlu kılan yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe ilişkin detayları Tüketici Konfederasyonu (Tükonfed) Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Dr. Mücahit Saraçlı anlattı.

Vatandaşların bazı restoranların hesabı şişirdiği yönündeki şikâyetlerinin artması üzerine Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle tüketicilerin korunması ve fiyatların daha dengeli olmasının sağlanması hedefleniyor. Ayrıntıları Ekol TV muhabiri İremnaz Aksoy'a Tükonfed Hukuk Komisyonu Başkan Vekili Dr. Mücahit Saraçlı aktardı.

Yönetmelikle, işletmelere fiyat bilgisi paylaşımı zorunluluğu getirildi. Restoran ve kafelerde kare kod uygulamasına ek olarak teknolojiye hakim olmayanlar veya kod okutmak istemeyenler için de fiziki menü şartı geldi.

'TEKNOLOJİYE ERİŞEMEYENLER VAR'
Saraçlı, "Masa üstünde menülerin bulundurulma zorunluluğu vardı. Teknolojiye erişemeyenler var, yaşlılar var ya da cep telefonunda yanında bulundurmayan ya da cep telefonunda QR kod okutma imkanı olmayanlar için isteğe bağlı olarak da zorunluluk getirildi" dedi.

KESE KAĞIDIYLA SATILAN ÜRÜNLERE DÜZENLEME
Düzenlemede paketlenen ve açıkta satılan ürünlerle ilgili darayı düşme zorunluluğu getirildi. Kutu veya ambalajın ağırlığı düşürülecek artık fiyat yalnızca ürünün ağırlığı kadar olacak.

Saraçlı bu düzenlemeye ilişkin ise, "Bir kese kağıdının içine konmuş olan kuru yemişte kese kağıdı 30 gram geliyor. Aldığınız kuru yemiş 100 gram 70 gram net almış oluyorsunuz. Bunu önlemek için net 100 gram olarak tartmak zorundalar" sözlerini kullandı.

