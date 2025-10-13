Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İzin süreleri değişiyor, fark kapanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından hükümet, çalışan anne ve babaları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlığında. Taslağa göre doğum, süt ve ücretsiz izinlerde köklü değişiklikler geliyor.İşte tüm detaylar...
Şu anda kadın çalışanlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin veriliyor. Yeni çalışmayla birlikte bu süre 24 haftaya çıkarılacak.
Memurlara tanınan hakla aynı olacak
Sabah'ta yer alan habere göre, süt izninde de eşitlik sağlanacak. Memur annelere ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat olarak tanınan süt izni artık işçi annelere de aynı şekilde uygulanacak.
Fark kapanacak
Ücretsiz izinlerde de fark kapanıyor. Mevcut durumda memurlar 2 yıl, işçiler ise yalnızca 6 ay ücretsiz izin kullanabiliyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde, işçi anneler de 2 yıla kadar ücretsiz izin hakkına sahip olacak.
Babalık izni de artıyor
Babalık izinlerinde de artış planlanıyor. Özel sektörde 5 gün, kamuda 10 gün olan izin süresinin 15 güne çıkarılması gündemde. Böylece işçi ve memur babalar arasında fark kalmayacak.