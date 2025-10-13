BIST 10.720
DOLAR 41,82
EURO 48,65
ALTIN 5.465,60

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İzin süreleri değişiyor, fark kapanacak

|
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İzin süreleri değişiyor, fark kapanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından hükümet, çalışan anne ve babaları yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme hazırlığında. Taslağa göre doğum, süt ve ücretsiz izinlerde köklü değişiklikler geliyor.İşte tüm detaylar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İzin süreleri değişiyor, fark kapanacak - Resim: 1

Şu anda kadın çalışanlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin veriliyor. Yeni çalışmayla birlikte bu süre 24 haftaya çıkarılacak.

16
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İzin süreleri değişiyor, fark kapanacak - Resim: 2

Memurlara tanınan hakla aynı olacak

Sabah'ta yer alan habere göre, süt izninde de eşitlik sağlanacak. Memur annelere ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat olarak tanınan süt izni artık işçi annelere de aynı şekilde uygulanacak.

26
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İzin süreleri değişiyor, fark kapanacak - Resim: 3

Fark kapanacak

Ücretsiz izinlerde de fark kapanıyor. Mevcut durumda memurlar 2 yıl, işçiler ise yalnızca 6 ay ücretsiz izin kullanabiliyor. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde, işçi anneler de 2 yıla kadar ücretsiz izin hakkına sahip olacak.

36
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İzin süreleri değişiyor, fark kapanacak - Resim: 4

Babalık izni de artıyor

Babalık izinlerinde de artış planlanıyor. Özel sektörde 5 gün, kamuda 10 gün olan izin süresinin 15 güne çıkarılması gündemde. Böylece işçi ve memur babalar arasında fark kalmayacak.

46