Mısır'da tarihi Gazze zirvesi! Trump 'Erdoğan harikaydı' deyip Türkiye'yi övdü

Bugün Dünyanın gözü Mısır'da yapılacak olan Gazze zirvesinde olacak. Gazze'de ateşkes kararının alınmasının ardından liderler Şarm El-Şeyh Zirvesi'nde biraraya gelecek. ABD Başkanı Donald Trump, zirve yolunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Türkiye'den bahsederek 'şahaneydi' deyip övgülerini sıraladı. Mısır'a gitmeden önce İsrail'e uğrayan Donald Trump, Netanyahu tarafından karşılandı. Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump, saat 13.00'ta Mısır'a geçecek.

Dünya liderleri bugün Gazze’deki savaşı sonlandırmak ve Orta Doğu’da barış ile istikrarı güçlendirmek amacıyla Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde düzenlenen “Barış için Şarm El Şeyh Zirvesi”nde bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapacağı zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump başkanlık edecek. Zirve öğleden sonra kentteki konferans merkezinde "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" ismiyle düzenlenecek.

TRUMP: TÜRKİYE HARİKAYDI ERDOĞAN...

ABD Başkanı Donald Trump, "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılmak üzere Beyaz Saray’dan ayrıldı. Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes konusunda Türkiye, Katar, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere çok değişik Müslüman ülkelerin büyük katkısı bulunduğunu belirten Trump, şunları söyledi:

-"Bu arada, Türkiye de harikaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan harikaydı, gerçekten çok yardımcı oldu. Çünkü çok saygı duyulan biri. Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var."

HARİKA VAKİT GEÇİRECEĞİZ

Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes için herkesin çok heyecanlı olduğunu belirten Trump, İsrail’in yanı sıra Müslüman ve Arap ülkelerinde de sevinç olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:



-Genellikle, biri tezahürat ederken diğeri etmez, diğeri tam tersi olur. Bu, herkesin ilk kez şaşırdığı ve heyecanlandığı bir an ve buna dahil olmak bir onur. Harika vakit geçireceğiz ve daha önce hiç görülmemiş bir şey olacak.

TRUMP ŞU ANDA İSRAİL'DE... Mısır'daki Gazze zirvesi öncesinde İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Binyami Netanyahu tarafından karşılandı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ziyaret sırasında konuşan Trump "Gazze'ye gitmekten gurur duyarım. Ateşkes sürecek, savaş bitti" ifadelerini kullandı. Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) hitabet edecek olan Trump'ın daha sonra Tel Aviv'e geçerek İsrailli esirler ve yakınlarıyla görüşmesi bekleniyor. Trump, yerel saatle 13:00'te İsrail'den ayrılarak Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'a hareket edecek.

ZİRVEYE KİMLER DAVETLİ?

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya göre Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'ne cumhurbaşkanı, kral ve emir düzeyinde şu isimler katılacak:

-Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi,

-ABD Başkanı Donald Trump,

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

-Ürdün Kralı 2'nci Abdullah,

-Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani,

-Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife,

-Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas,

-Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto,

-Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,

-Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,

-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulides."

Almanya, Irak, İngiltere, İtalya, İspanya, Yunanistan, Ermenistan, Macaristan, Pakistan, Kanada, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt'in zirveye başbakan düzeyinde katılım sağlaması bekleniyor.

Zirveye ayrıca, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Japonya'nın Kahire Büyükelçisi Fumio Iwai'nin de katılacağı açıklandı.