BIST 10.622
DOLAR 41,80
EURO 48,46
ALTIN 5.474,95
HABER /  EKONOMİ

Nuray Babacan Mehmet Şimşek midesinden oldu dedi Bakanlıktan açıklama geldi

Nuray Babacan Mehmet Şimşek midesinden oldu dedi Bakanlıktan açıklama geldi

Yazar Nuray Babacan'ın ekonomide iç karartıcı ortam nedeniyle Mehmet Şimşek'in midesinden rahatsızlandığı yazısına yalanlama geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Mehmet Şimşek'in yakın çevresine "Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" dediği iddiasının gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Abone ol

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan, "Şimyek midesinden oldu" başlıklı yazısında "iç karartıcı ortam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de canını sıkmış olmalı ki; mide rahatsızlığı nüksetmiş." ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bugün bir gazetede yayımlanan ve Bakan Şimşek'in yakın çevresine "Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" dediği şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğu bildirildi.

Haberi yazan kişinin gazetecilik ilkelerine aykırı hareket ettiği, 5N1K kuralına uymadığı ve haberin doğruluğunu teyit etmek için Bakanlıkla iletişime geçmediği belirtilen açıklamada, gazetecinin haber anlayışının kınandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Bu çerçevede, kulis, iddia tarzında bilinçli algı oluşturma gayretiyle yapılan bu tarz haberler hakkında hukuki haklarımızı kullanacağız." ifadesine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı: İşte alternatif güzergahlar
Ankaralılar dikkat! Bu yollar trafiğe kapalı: İşte alternatif güzergahlar
Elektrik faturalarında yeni dönem: 1 Ocak 2026'da devreye alınıyor
Elektrik faturalarında yeni dönem: 1 Ocak 2026'da devreye alınıyor
‘Sıfır Günü Kuraklığı’ kapıda! İstanbullu aman dikkat tarih verildi...
‘Sıfır Günü Kuraklığı’ kapıda! İstanbullu aman dikkat tarih verildi...
Sinüzit nefesinizi de enerjinizi de tüketiyor! Bu belirtilere dikkat
Sinüzit nefesinizi de enerjinizi de tüketiyor! Bu belirtilere dikkat
Trump başkanlık edecek Erdoğan konuşma yapacak Mısır'daki Gazze zirvesine kimler davetli
Trump başkanlık edecek Erdoğan konuşma yapacak Mısır'daki Gazze zirvesine kimler davetli
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Gürcistan! İşte aday kadrosu
A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Gürcistan! İşte aday kadrosu
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı öyle bir soruyu bilemedi ki! Sunucunun gözleri çıktı
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı öyle bir soruyu bilemedi ki! Sunucunun gözleri çıktı
Fenomen Hasan Arda Kaşıkçı evledi! Düğüne katılan o isimler taraftarı karıştırdı
Fenomen Hasan Arda Kaşıkçı evledi! Düğüne katılan o isimler taraftarı karıştırdı
Kütahya'da yeni deprem! AFAD duyurdu
Kütahya'da yeni deprem! AFAD duyurdu
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin Kabaiş'ın ölüm nedeni belli oldu
Vücudunda iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edilmişti! Rojin Kabaiş'ın ölüm nedeni belli oldu
İki gün önce Çin'e karşı esip gürleyen Trump geri adım attı
İki gün önce Çin'e karşı esip gürleyen Trump geri adım attı
Trump Erdoğan'ı övdü: Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var
Trump Erdoğan'ı övdü: Çok güçlü bir milleti var, çok güçlü bir ordusu var