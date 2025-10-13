Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig ekibi Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Eyüpspor, Teknik Direktör Orhan Ak ile 3 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı. İstanbul ekibi, bugün saat 16.00'da Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde Orhan Ak için resmi imza töreni düzenleyecek.

EYÜPSPOR BAŞKANI AÇIKLADI

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Teknik Direktör Orhan AK ile prensipte önümüz’deki 3 yıl için anlaşma sağladık. Resmi imzalar bugün saat 16:00 da Kemerburgaz Eyüpspor tesislerimiz’de basına açık bir şekilde gerçekleştirilecektir. Her iki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum."