DÜNYA

Hamas ve İsrail arasında rehine takası! Hamas hepsini bıraktı o esnada Trump geldi

Gazze’de ateşkes anlaşmasının en kritik maddesi uygulanmaya başladı. Rehine takası dünyanın gözü önünde yapılıyor. 7 İsrailli rehinenin ardından kalan 13 rehine de Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildi ve İsrail'e geçti. İsrail de 1966 Filistinli mahkumu otobüslere bindirdi. Aynı saatlerde ABD Başkanı Donald Trump ise İsrail Meclisi'ne konuşma yapmak üzere Tel-Aviv'e indi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, esirler Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere 3 noktadan aşamalı olarak serbest bırakılıyor. İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu açıklandı.

HAMAS TÜM ESİRLERİ TESLİM ETTİ
7 İsrailli rehine, Kızılhaç'a teslim edildikten sonra İsrail ordusuna ulaştırıldı. Kalan 13 rehine de saat 10:00 sularında Kızıl Haç'a teslim edildi.

Esirlerin isimler şöyle: Elkana Bohbot, Matan Angrest, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Alon Ohel, Evyatar David, Guy Gilboa-Dalal, Rom Braslavski, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Eitan Horn, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio, Ariel Cunio ve Omri Miran... 

Hamas'ın elindeki 48 rehinenin 20'sinin hayatta olduğu biliniyordu.  düşünülüyor.


ilk etapta 7, ikinci adımda 13 rehineyle birlikte Hamas, tüm rehineleri serbest bırakmış oldu. Hamas, gelecek günlerde ölen rehinelerin cenazelerini de teslim edecek. Örgüt, rehineleri teslim etmeden önce  aileleriyle rehineleri görüntülü arayarak konuşturdu.

İSRAİL DE MAHKUMLARI BIRAKTI.. 

İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından Filistinli mahkumlar salınıyor. Mahkumların tutuldukları Ofer hapishanesinden çıkartılarak otobüslere bindirildiği aktarıldı. Bu otobüslerin çoğunluğu Gazze'ye giderken, bir kısmı da Batı Şeria ve Batı Kudüs'e gidecek.

İsrail 1966 Filistinli mahkumu teslim edecek. 

ESİR TAKASI ESNASINDA TRUMP GELDİ... 
Esir takasının yapıldığı saatlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı da İsrail'e iniş yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, Trump'ın eşi Ivanka Trump ile birlikte karşıladı.

Donald Trump, İsrail'in Parlamentosu'nda kürsüye çıkarak İsrailli siyasetçilere seslenecek ve savaşın sona erdiğini resmen duyuracak. Trump saat 13.00'dan sonra da Mısır'a geçip Gazze zirvesine başkanlık edecek. 

