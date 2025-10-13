BIST 10.660
Avrupa yolcuları dikkat! Schengen'de yeni dönem

Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkede kısa süreli ziyaretler için bulunan AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışları, pasaport bilgileri, parmak izleri ve yüz görüntüleri dijital ortamda kayıt altına almayı amaçlayan Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES) kademeli olarak olarak uygulanmaya başladı.

Avrupa Birliği (AB), Schengen Bölgesi'ne seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital kayıt altına alındığı Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES), bugün itibarıyla uygulamaya konulduğunu duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre sınır yönetimini dijitalleştirmeyi amaçlayan ve kademeli şekilde 29 ülkede geçerli olacak sistemin uygulanmasına başlandı.

AB’nin dış sınırlarındaki kontrollerin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı planlayan sistem, AB üyesi ülkelere kısa süreli seyahat eden, AB vatandaşı olmayan kişilerin giriş ve çıkışlarını dijital kayda alacak.

Dijital kayıtlarda pasaport bilgileriyle parmak izi ve yüz görüntüleri de yer alacak.

Schengen Bölgesi'nin güvenliğini artırmayı ve düzensiz göçün önlenmesine katkı sağlamayı hedefleyen yeni sistemde kişilerin izin verilen kalış sürelerine uyup uymadıklarına ilişkin gerçek zamanlı bilgi sunulacak.

Kademeli uygulanacak sistem, ilk etapta belirli sınır geçiş noktalarında ve sınırlı işlevlerle kullanılacak.

Sistem, 10 Nisan 2026'dan itibaren 6 ay içinde tamamen faaliyete geçecek.

Sistem, yalnızca AB üyesi ülke veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre vatandaşı olmayan yolcular için geçerli olacak.​​​​​​​

